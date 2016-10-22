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Muğlaspor Elaziz puanları paylaştı 1-1

Spor Toto 3. Lig 3. Grupta Muğlaspor Elaziz Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Muğlaspor Elaziz puanları paylaştı 1-1

22 Ekim 2016 17:50

 İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısının 58. dakikasında Muğlaspor kazanılan penaltı atışından Yunus ile yararlanamadı. 61. Dakikada Ender ile öne geçen Yeşil-Beyazlılar, 66. dakikada rakibin golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. 

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Serhad Ürkmez xx, Sedat Etik xx, Ahmet Yaşılak xx
MUĞLASPOR: Hasan xxx, Evrenxx, Oğuzhan xx, Erol xx(Dk. 23 Süleyman xx), Yunus xx(Dk. 61 Coşkun xxx), Ender xx(Dk. 87 Yasin x), Emre xx, Onur xx, Ozan xx, Polat xxx, Emirhan xx
ELAZİZ BELEDİYESPOR: Gökhan xx, Mehmetxx, Ekrem Sütçü xxx(Dk. 90 Semih x),Tufan xxx, Serhat xxx, Nihat xx, Emrah xx, Hakan xx, Ekrem Aydemir xxx, Ali xx(Dk. 77 Okanx)
SARI KARTLAR: Ozan (Muğlaspor), Nihat, Emrah (Elaziz Belediyespor),
GOLLER: Dak. 61 Ender (Muğlaspor) Dak. 66 Ekrem Sütçü (Elaziz Belediyespor)
MAÇTAN DAKİKALAR:
Dk. 8 - Muğlaspor atağında Ender ceza sahası önünde yerde kaldı hakem serbest vuruşu gösterdi. Topun başına gelen Evren’in şutunda top az farkla auta gitti.
Dk. 39 - Muğlaspor atağında ceza sahası gönderilen topla buluşan Süleyman bekletmeden vurdu. Top kalecinin ellerinde kaldı. Maçın İlk devresi 0-0 sona erdi.
Dk. 45 - Elaziz Belediyespor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Ceza sahası içine yapılan ortada Ekrem kaleye gönderdi. Muğlaspor savunması kale çizgisi üzerinden topu uzaklaştırdı.
Dk. 58 - Muğlaspor atağında Ender ceza sahasına girerken savunmanın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Yunus’un vuruşunu kaleci kurtardı.
Dk. 61 GOL - Muğlaspor atağında sol kanatta topla buluşan Ender’in röveşata vuruşunda top ağlarla buluştu 1-0.
Dk. 66 GOL -Sağ kanattan gelişen Elaziz Belediyespor atağında ceza sahasına yapılan ortayı Muğlaspor savunması uzaklaştırmaya çalışırken Elaziz Beylediyespor’lu Ekrem Sütçü direk kaleye gönderdi 1-1.
Maçta başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. 

Bekir Tosun 

Etiketler: 1-1, 3. Grup, Elaziz, Muğlaspor, Spor Toto 3. Lig


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