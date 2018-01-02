Diğer
Kategoriler

Muhabbet kuşu değil limon

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Hüseyin Kuşcu'nun bahçesindeki limon ağacı dalında önce muhabbet kuşu zannettiği kuş şeklindeki limon görenleri şaşırtıyor.

Muhabbet kuşu değil limon
Kuş şeklindeki limon görenleri şaşırttı - Foto Galeri

02 Ocak 2018 11:50

İlçeye bağlı Yusufizzettin köyü Pampallar Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Kuşcu, bahçesindeki limon ağaçlarını gezerken ağaçlardan birinin dalında hareketsiz duran bir muhabbet kuşu gördüğünü zannedip ağaca yaklaştı. Hüseyin Kuşcu limon ağacının dalında bir muhabbet kuşunu andıran limon olduğunu fark edince önce şaşırdı, sonra limonu kopararak eve getirdi. Başta ailesinin de kuş zannettiği limon komşularında ilgisini çekince evin en güzel kösesinde limonu sergilemeye başladı. Kuşcu "Gözü, ağzı, burnu rengi her şeyi ile sanki bir kuş. Dalından kopardım eve getirdim. İlk önce oğlum kuş olduğunu zannetti. O da limon olduğunu anlayınca şaşırdı. Komşularımızda görmeye geldi. Her bakan kuş zannedip şaşırıyor" dedi.

Bahçelerindeki limon ağacında yetişen kuşa benzeyen limonu görünce çok şaşırdığını belirten Hüseyin Kuşcu'nun oğlu Selim Kuşcu ise, "Babamın elinde bir kuş olduğunu zannettim. Elime aldım limon olduğunu anlayınca şaşırdım. Gören herkes ilk başta kuş zannediyor. Bu kuş şeklindeki limonu çürüyene kadar bu şekilde evimizde bir anı olarak saklayacağız" şeklinde konuştu.  

Selçuk Şavran

Etiketler: limon, osmaniye

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç