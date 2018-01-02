Muhabbet kuşu değil limon

İlçeye bağlı Yusufizzettin köyü Pampallar Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Kuşcu, bahçesindeki limon ağaçlarını gezerken ağaçlardan birinin dalında hareketsiz duran bir muhabbet kuşu gördüğünü zannedip ağaca yaklaştı. Hüseyin Kuşcu limon ağacının dalında bir muhabbet kuşunu andıran limon olduğunu fark edince önce şaşırdı, sonra limonu kopararak eve getirdi. Başta ailesinin de kuş zannettiği limon komşularında ilgisini çekince evin en güzel kösesinde limonu sergilemeye başladı. Kuşcu "Gözü, ağzı, burnu rengi her şeyi ile sanki bir kuş. Dalından kopardım eve getirdim. İlk önce oğlum kuş olduğunu zannetti. O da limon olduğunu anlayınca şaşırdı. Komşularımızda görmeye geldi. Her bakan kuş zannedip şaşırıyor" dedi.

Bahçelerindeki limon ağacında yetişen kuşa benzeyen limonu görünce çok şaşırdığını belirten Hüseyin Kuşcu'nun oğlu Selim Kuşcu ise, "Babamın elinde bir kuş olduğunu zannettim. Elime aldım limon olduğunu anlayınca şaşırdım. Gören herkes ilk başta kuş zannediyor. Bu kuş şeklindeki limonu çürüyene kadar bu şekilde evimizde bir anı olarak saklayacağız" şeklinde konuştu.

Selçuk Şavran