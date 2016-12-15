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Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Yılmaz'dan Halep açıklaması

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Halep'le ilgili açıklama yaparak, "Gerekirse Halep'e girelim ama göç dalgasına izin vermeyelim" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Yılmazdan Halep açıklaması

15 Aralık 2016 16:03

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Halep'le ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Halep için ağlamaktan fazlası yapılması gerektiğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Halep’e girmeyi düşünmelidir. Seferberlik çağrısı doğrudur. Halep için ağlamaktan fazlası yapılmalı. Gerekirse Cumhurbaşkanı Halep oradaysa arşın burada diyebilmelidir. Daha da ötesi ordular ilk hedefiniz Akdeniz emrini verebilmelidir" dedi.

Tüm dünyaya Halep oradaysa arşın buradadır denilebilmesi gerektiğini söyleyen MYP Lideri Yılmaz; "Halep bütün milletlerin elinde patlayacak. Bu işlerin sonu yok. Bu kadar insanın bu kadar masumun canlarının yok edilmesi insanlık adına utanç vericidir. Yediğimiz ekmek zehir olmuştur. Bu işlerin sorumluları kendilerine sonsuz yaşamda cehennem hazırlamaktadırlar. İrade sahibi insanlara sesleniyorum, ağlamak üzülmek yetiyorsa sabahlara kadar ağlayalım ama yetmiyor. Gerekirse Halep’e girelim ama göç dalgasına izin vermeyelim. Türk askeri güçlüdür. Türk milleti dirayetlidir. Siyasi irade Fırat Kalkanı operasyonuna izin vermiştir. Cumhurbaşkanı ordular ilk hedefiniz Halep ilk hedefiniz Akdeniz derse kıyamet mi kopar. Zaten her gün kopan kıyamet değil mi? Her masum canın ölümünde yaşayanlar üstüne kıyamet kopmuyor mu? Burada yanlış giden bir şeyler var. Gökten Tanrının inip durumu düzeltmesini beklemek yerine insanlık olarak sorumlu vicdanlarla hareket etmek gerekir. Belki de Cumhurbaşkanımız bütün dünyaya Halep oradaysa arşın burada demelidir artık" diyerek yazılı açıklamasını tamamladı.

Etiketler: Ahmet Reyiz Yılmaz, cumhurbaşkanı, Muhafazakar Yükseliş Partisi


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