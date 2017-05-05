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Muhalefet hükümeti düşürmek için gensoru önergesi verdi

Kosova Meclisi’nde milletvekilleri bulunan muhalefet partileri Vetvendosje Hareketi (VV), Kosova’nın Geleceği için İttifak Partisi (AAK) ve Nisma, Kosova Başbakanı İsa Mustafa hükümetini düşürmek için gensoru önergesi verdi. 42 milletvekili tarafından imzalanan önerge, Meclise sunuldu.

Muhalefet hükümeti düşürmek için gensoru önergesi verdi

05 Mayıs 2017 15:51

Hükümetin düşürülmesi için gensoru önergesinin sunulmasının ardından Kosova Meclisi Başkanlık Kurulu’nun, meclis genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırması bekleniyor. Toplantıda gensoru önergesi oylamaya verilecek. İsa Mustafa hükümetinin düşmesi için 61 evet oyu sağlanması gerekecek.

“HÜKÜMET HALKIN GÜVENİNİ KAYBETTİ”

İsa Mustafa hükümetini düşürmek için gensoru önergesini sunmalarının ardından mecliste üç muhalefet partisi Vetvendosje Hareketi (VV), Kosova’nın Geleceği için İttifak Partisi (AAK) ve Nisma’nın Parlamento Grup Başkanları basın toplantısı düzenledi. Muhalefet partileri parlamento grup başkanları, son 3 yıl içinde Kosova’nın bu hükümetin yönetiminde çok ağır günleri geçirdiğini, dolayısıyla bu hükümetin gitmesi gerektiğini belirtti. Ülkenin bir buçuk yıl siyasi kriz içinde olduğuna işaret eden muhalefet temsilcileri, hükümetin halkın güvenini çoktandır kaybettiğini vurguladı.

Ercan Kasap 


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