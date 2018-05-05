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Muhalefetin 4'lü ittifak protokolü YSK'ya sunuldu

Muhalefetin 4'lü ittifak protokolü YSK'ya sunuldu.

Muhalefetin 4lü ittifak protokolü YSKya sunuldu

05 Mayıs 2018 16:13

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, 'millet ittifakı’ protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Ardından 4 siyasi parti temsilcisi basın mensuplarına açıklamada bulundu. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Hayırlı bir adım attık. Ancak üzücü bir haber aldık. Mamak'ta sel baskını olduğunu öğrendik. Can kaybı yok geçmiş olsun diyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yaralarının sarılmasını diliyoruz" dedi.


YSK'ya millet ittifakının protokolünü vermek üzere geldiklerini kaydeden Tezcan, "CHP, İYİ Parti, SP, DP temsilcileri geldik. 4 siyasi parti hayırlı bir adım attık. 24 Haziran da Türkiye’nin önünde temel problemleri çözecek önemli adımı başarıya ulaştıracağız. Millet ittifakı adı altında 3 siyasi parti seçim ittifakı kararı almıştır. Seçime Millet İttifakı’ adı altında girecekler kendi amblem ve listeleriyle oy pusulasında yer alacaktır. DP'de millet ittifakını desteklemektedir. DP 24 Haziran milletvekilliği seçimlerinde adaylarını İYİ Parti listesinden gösterecektir. Böylece 4 siyasi parti işbirliği gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.


SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, "Partilerimizin değil ülkemize ve milletimize yarayacak olan ittifakı gerçekleştirdik. 3 siyasi partide özveride bulundu. Bütün farklılıkları muhafaza ederek; millet için millet ittifakı yaptık" diye konuştu.


Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Tezcan, ittifakla ilgili eleştirilerin sorulması üzerine, millet ittifakındaki siyasi partilerin amaçlarının yok edilen demokrasiyi yeniden kurmak olduğunu belirterek, "Kimseyle husumeti yoktur. Bu ittifak polemiklere arttırmak için oluşturulmuş ittifak değildir" cevabını verdi.  

 

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