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Muhalifler El Bab çevresindeki köyleri DEAŞ'tan temizliyor

Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab’a ilerleyişi süren muhalifler, kent çevresindeki köyleri de terör örgütü DEAŞ’tan temizliyor.

Muhalifler El Bab çevresindeki köyleri DEAŞtan temizliyor

15 Kasım 2016 12:14
Muhalifler El Bab çevresindeki köyleri DEAŞ'tan temizliyor - Tıkla İzle

Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab’ın terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılması kapsamında Suriyeli muhaliflerin El Bab’a ilerleyişi sürüyor. Muhalifler Kubbat, Eş Şayk, Susiyan, Hadath, Vagan, Evlan, Dana, Kadiran kasabalarında büyük ölçüde kontrolü sağladı. Muhaliflerin, El Bab’a ilerleyişi sırasında muhalifler ile DEAŞ militanları arasında süren çatışmalar nedeniyle bölgede yaşayan halk evlerini terk ediyor.
El Bab, bölgede çatışan tüm güçler için kritik önem taşıyor. Halep’in kuzeyinde bulunan El Bab, Türkiye sınırından yalnızca 30 kilometre uzakta bulunuyor. Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında son 3 günde 11 muhalif hayatını kaybetti.
 

Etiketler: El Bab


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