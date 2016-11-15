Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab’ın terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılması kapsamında Suriyeli muhaliflerin El Bab’a ilerleyişi sürüyor. Muhalifler Kubbat, Eş Şayk, Susiyan, Hadath, Vagan, Evlan, Dana, Kadiran kasabalarında büyük ölçüde kontrolü sağladı. Muhaliflerin, El Bab’a ilerleyişi sırasında muhalifler ile DEAŞ militanları arasında süren çatışmalar nedeniyle bölgede yaşayan halk evlerini terk ediyor.

El Bab, bölgede çatışan tüm güçler için kritik önem taşıyor. Halep’in kuzeyinde bulunan El Bab, Türkiye sınırından yalnızca 30 kilometre uzakta bulunuyor. Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında son 3 günde 11 muhalif hayatını kaybetti.

