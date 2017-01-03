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Muhaliflerden Astana görüşmelerine boykot

Suriyeli muhalifler, Suriye rejiminin ateşkesi ihlal ettiğini ifade ederek Astana görüşmelerinin hazırlık toplantılarına katılmayacaklarını açıkladı.

Muhaliflerden Astana görüşmelerine boykot

03 Ocak 2017 10:32

Suriye’de Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Aralık ayı sonunda ateşkese varılmış ve barış görüşmelerinin ise Ocak ayı içerisinde Astana’da gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Astana görüşmelerinin gerçekleştirilmesi beklenirken, Suriyeli muhalifler görüşmelerin hazırlık toplantılarına katılmayacaklarını duyurdu. Muhalifler yaptıkları açıklamada toplantılara katılmama kararını, Suriye hükümetinin ateşkesi şiddetli şekilde ihlal etmesi nedeniyle aldıklarını ifade etti. “Rejim güçleri ve müttefikleri saldırılarını sürdürerek ateşkesi defalarca şiddetli şekilde ihlal etti” açıklamasını yapan muhalifler bu ihlallerin devam etmesi halinde, Astana ile bağlantılı tüm toplantıları durdurulacağını bildirdi.
Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde varılan ateşkes 29 Aralık gecesi yürürlüğe girmişti. BM Güvenlik Konseyi, Rusya ve Türkiye’nin çabalarını memnuniyetle karşılayarak, ateşkes anlaşmasıyla ilgili sunduğu tasarıyı 31 Aralık’ta oy birliği ile kabul etmişti.
 

Etiketler: astana, suriyeli muhalifler


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