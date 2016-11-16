MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Ümit Özdağ’ın partiden ihracını kınadıklarını belirten Halaçoğlu, “Milliyetçi Hareket Partisi İçtüzüğü 63. maddesi beşte bir çoğunlukla üst kurul delegelerinin imzasıyla kongrenin toplanabileceği, her dava arkadaşımızın da aday olabileceğini belirtmektedir. Bundan dolayı ihracı kabul etmek mümkün değildir” dedi.

"BAŞKANLIK SİSTEMİ GİZLENMEK İSTERCESİNE CUMHURBAŞKANI DENMİŞTİR"

Başkanlık sistemini getirmek amaçlı olarak hazırlanan anayasa taslağının MHP’ye gönderildiğini söyleyen Halaçcoğlu, “Parlamenter sistemi tasfiye edecek anayasa taslağı MHP’ye sunulmuştur. Başkanlık sistemi gizlenmek istercesine cumhurbaşkanı denmiştir. Başkanlık sistemi olup olmadığını anlamak için başbakan olup olmadığına bakmak gerekir. Devlet başkanına ister başkan, ister cumhurbaşkanı deseniz fark etmeyecek, başkanlık sistemi uygulanacaktır. Başkanlık sistemini cumhurbaşkanı kelimesi altında halka getirmek Türk milletinin aklıyla alay etmektir” şeklinde konuştu. Halaçoğlu, şunları kaydetti:

“Biz Türk milliyetçileri ve ülkücüler olarak başkancı reis rejimine sürüklenmesine izin vermeme kararındayız. Sistem değişikliği macerasına sürükleyenleri Türkiye affetmeyecektir. Türkiye maceraya sürüklenmektedir. Federasyona dönüştürülmesi projesi izleyecektir. Büyükşehir Belediye Yasası’yla idari altyapı oluşturulmuştur. Başkanlığın önünü açmanın Türkiye’ye ağır bedelleri olacaktır. Türkiye’nin federalleşmesine ve bölünmeye izin vermeyeceğiz. Nasıl başkanlık sistemine karşısıysak partili cumhurbaşkanlığına da karşıyız. Aldığımız duyumlar partili cumhurbaşkanlığı konusunda mutabakat sağlandığını doğrulamaktadır. Bütün dünyada tek parti zemininde görev yapmışlardır partili cumhurbaşkanları.”

"HAYRET EDİCİ BİR DURUM"

Referandumun toplumu kutuplaştıracağını savunan Halaçoğlu, “Üniversitelerde rektör seçimlerini iptal eden bir hükümetin toplumu köklü bir ayrışmaya götürecek referandumu göze alması hayret edici bir durumdur. Başkanlık sistemi AKP’nin iktidara geldiği andan itibaren dile getirilmektedir, Cumhurbaşkanının göreve gelme süreciyle ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

"TÜRK SİYASİ KÜLTÜRÜNE DAHA UYGUN PARLAMENTER SİSTEM"

MHP’den ihraç edilen Özdağ ise, başkanlık sisteminin Türk siyasi kültürüne aykırı olduğunu savunarak, “Türk tarihi boyundaki kültürden farklı, bundan dolayı karşıyız. Türk siyasi kültürüne daha uygun parlamenter sistem. Sistem değişikliğine girmemeli Türkiye. Türkiye beka sorunu yaşayan bir ülke, iç cephenin güçlü olması gerekir” dedi.

Özdağ, “Bu tehlikeli bir maceradır. Beka sorunu yaşayan ülkeler sistem değişikliği yapmaz. Dünya tarihinde bunun örneği yok. Bunun bedelini bu toplum ağır öder. Recep Tayyip Erdoğan birçok kez kandırıldım, hata yaptım diyerek milletin karşısına çıkmış bir siyasi lider. Eğer bu sefer de kandırılmış ve hata yapmış ise bunun başkanlık arzusunun bedelini Türkiye Cumhuriyeti ödememeli” ifadelerini kullandı.