Babasını 4 yıl önce kaybeden ve kendisi gibi astsubay olan Gökçe Keskin ile geçen yıl evlenen 28 yaşındaki Muhammed Duran Keskin’in, şehadet haberi oturduğu Yeşilolba Mahallesi’nde askeri yetkililer tarafından anne Elif Kesin’e söylendi. Muhammed Duran Keskin’in şehit olduğu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri, acılı aileye destek olmak için şehidin baba evine geldi.

Öte yandan, belediye yetkilileri tarafından şehidin baba evine taziye çadırı kurulurken, evin önünde sağlık ekipleri bekletiliyor.