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Muhammed Duran Keskin’in şehadet haberi ailesine verildi

Suriye’de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında yaralı olarak DEAŞ tarafından esir alınan iki askerden Muhammed Duran Keskin’in, Adana’daki ailesine akşam saatlerinde şehadet haberi verildi.

Muhammed Duran Keskinin şehadet haberi ailesine verildi

10 Ocak 2017 05:25

Babasını 4 yıl önce kaybeden ve kendisi gibi astsubay olan Gökçe Keskin ile geçen yıl evlenen 28 yaşındaki Muhammed Duran Keskin’in, şehadet haberi oturduğu Yeşilolba Mahallesi’nde askeri yetkililer tarafından anne Elif Kesin’e söylendi. Muhammed Duran Keskin’in şehit olduğu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri, acılı aileye destek olmak için şehidin baba evine geldi.

Öte yandan, belediye yetkilileri tarafından şehidin baba evine taziye çadırı kurulurken, evin önünde sağlık ekipleri bekletiliyor.

Etiketler: Muhammed Duran Keskin, Türk Silahlı Kuvvetleri


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