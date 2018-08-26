Muhammed Emin Nasır: 'Ormana’nın düzenlediği festival, yarım asırı aştı'

Antalya Ormana’da düzenlenen 51. Üzüm Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, düzenlenen festivalin çok önemli bir kültür olduğunu açıkladı. Bu sene 51. kez bu organizasyonu gerçekleştirdiklerinin altını çizen Akseki Kaymakamı Nasır, “Yarım yüzyıldan bu yana burada bir festival gerçekleştiriliyor. Bu festivalin Türkiye genelinde de çok önemli bir festival olduğunu söyleyebiliriz. Ormana çok özel bir konuma sahip. Hem insan ilişkileri olsun hem içindeki düğmeli evleri olsun hem Üzümdere'ye yakınlığı olsun, gerçekten çok özel bir yeri var. Burada insanlar da çok sıcak kanlıdır. Şu an Ormana’da neredeyse 5 bin insan var, kışın geldiğinizde o kadar nüfusu bulamazsınız ama bu durum insanların memleketine sahip çıktığı anlamına geliyor.

Burası unutulmuş bir yer değil, ayakta olan, yaşayan bir yer, hala yaşatılan bir yer. Geçen sene olduğu gibi bu sene de güzel bir şenlik geçirdik. Derneklerimiz aktif ve canla başla birlikte çalışıyor. Biz de kaymakamlık olarak belediyelerimizle birlikte destek oluyoruz. Biz kaymakamlık olarak ne kadar ön ayak olsak da insanlar istemediği sürece biz bunu başaramayız. Festivalde görev alan herkes severek çalışıyor” diye konuştu.

“Kayak merkezi yapılacak”

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Ormana’yı ziyaret ettiğini söyleyen Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, “Bakanımız, bakanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk resmi ziyaretini memleketine gerçekleştirdi. Ormana da kendilerini çok iyi bir şekilde ağırladı, bağrına bastı, davullarla zurnalarla yöresel kıyafetlerle bakanımızı karşıladılar. Bakan bey de bu yörenin öneminin farkında, orada da tekrar deklare etti zaten. Düğmeli Evler'in tekrar restore edilmesi gerektiğini, aynı zamanda spor turizminin başlaması gerektiğini kendisi de dillendirdi. Bu bahsettiklerimiz hemen kısa zamanda olacak bir şey değil. Öncelikle tesisleşmenin gerçekleşmesi gerekiyor. Burası hava şartları, rakım ve havanın temizliği açısından çok önemli bir yere sahip. Daha önce bazı futbol kulüpleri buraya geldiler lakin konaklama eksikliğinden dolayı istediğimiz verimi alamadık” dedi. Bölgeye kayak tesisi de yapılacağını söyleyen Nasır, “Göktepe’de bir kayak tesisi gündemde. Projesi onaylanmış, şu anda bütçe aşamasında. Bu konular hallolduktan sonra hemen ihalesi gerçekleşecek ve burada bir kayak tesisi işleve girecektir. Burada karlı gün sayısı gerçekten çok fazla, 7 aylık bir kar mevcut, mayıs aylarında yaylalara çıksanız ulaşamazsınız.

Öncelikle bunlar için gerekli altyapıyı sağlamamız lazım. Gelen misafirlerimize hüsran oluşturmadan tekrar buraya çekebilmemiz lazım. Şu anda yollarımız yapılıyor, tünellerimiz yapılıyor. Demirkapı projesi bittikten sonra Antalya’ya uzaklık 90 kilometreye düşecek. Yeni Akseki yolunda çift şerit yol çalışmaları var. Bunlar bittiğinde, uzak kelimesini çok da fazla kullanacağımızı düşünmüyorum. Antalya dediğimiz zaman herkesin aklına ilk önce deniz geliyor, Kemer geliyor, Alanya geliyor, Manavgat geliyor, Side geliyor. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey turizmi 12 aya yaymak. Antalya’da sadece deniz turizminin olmadığını bunun yanında aynı zamanda alternatif bir turizm merkezi oluşturmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

“Amacımız yazın da insanları buraya çekebilmek”

Bölgede bulunan Eynif Ovası’nda yılkı atlarının bulunduğunun altını çizen Kaymakam Nasır, “Düğmeli Evlerin bulunduğu, insanların tarihi bir evde vakit geçirmek istedikleri zaman bizim hazır evlerimizin olduğu, aynı zamanda kervan yollarımızın olduğu bir yer burası. Eskiden tüccarlar bu yolları kullanarak Konya’dan çıkarak Alanya’ya kadar yürüyorlardı. Akseki Kaymakamlığı olarak Akseki’den Sarıhacılar Köyü’ne kadar 3 buçuk kilometrelik yolu restore ettik. Şimdi de bakanlığa bir proje sunduk, bu proje de kabul edildi. 3 buçuk kilometrelik yolu 10 kilometreye çıkarıyoruz. Böylece amacımız bölgeye gelen turistlerin gerek Ormana’da gerek Altınbeşik’te gerekse de kervan yollarında geçirdiği süreyi arttırarak insanların bir nevi burada konaklama ihtiyacının oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. İnsanları denizden sıkıldığında özellikle 13.00-17.00 saatleri arasında yukarı çekerek hem serinlemelerini sağlamak hem buradaki temiz havadan faydalanmalarını sağlamak hem de doğal hayatı keşfetmelerini sağlamak istiyoruz. İnanın bu kervan yollarında buranın Düğmeli Evler'inde yürüdüğünüzde sanki tarihe bir yolculuk yapıyormuş gibi hissediyorsunuz. Biz bunları insanlara sunarak Antalya’nın sadece deniz turizminden ibaret olmadığını göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Amacımız ev pansiyonculuğu oluşturmak”

Talebe göre konaklama alanlarının olduğunu söyleyen Nasır, “Çalışmalarımız da devam ediyor Ormana Active var, Sarıhacılar var... Yaklaşık 100 yatak kapasitesi mevcut ama çalışmalar devam ediyor. Tam olarak talebi artırabildiğimiz zaman yatak kapasitesi de artacaktır. Buradaki hedefimiz sahil şeridinde bulunan 5 yıldızlı oteller gibi bir konaklama merkezi oluşturmak değil ev pansiyonculuğunu oluşturmak. Yani insanlara Düğmeli Evler'i restore etmelerini söylüyoruz ki ileride evlerini dışarıdan gelen misafirlere açsınlar. Hem ev sahipleri kazansın hem de buraya gelen yerli ve yabancı turistler burada birkaç gün konaklasınlar. Bungalov ev tipleri yazın olabilir ama kışın birazcık bölgemiz soğuk. Bu tarz evleri Gündoğmuş, Akseki Yaylaları’nda gökyüzü terası şeklinde yapmamız gerekiyor. Geceleri çok güzel manzaralar var. Dağ keçileri burada çok meşhurdur, geyik derler burada. Geyikler için gözlem yerleri oluşturulabilir. Burada doğal hayatlarına müdahale etmeden gözlemleme yerleri olabilir, bu tarz projelerimiz mevcut” diyerek sözlerini tamamladı.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, bölgede restore edilerek açılan Etnografya Müzesi’ni de gelen konuklara gezdirdi ve müzeyle ilgili bilgiler verdi.

Bozhan Memiş

