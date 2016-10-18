Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Gaziantepspor’da Muhammed Fatau, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gineli orta saha oyuncu, Kasımpaşa maçında çok iyi oynadıklarını ancak saha da 9 kişi mücadele ettikleri için geriye çekilmek zorunda kaldıklarını belirtti. Fatau, ”Benim için çok iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Kazanmamız gerekiyordu, kazanabilirdik. Ben ikinci yarıda oyuna girdim, girdikten hemen sonra zaten 9 kişi oynamak zorunda kaldık. Sadece defans yapabildik. Ama önemli olan 1 puanı almaktı. Hakkımızda olan da 1 puandı” dedi.

“Enerjimizi yüzde yüz vermemiz gerekiyor”

Kayserispor maçına ilişkin konuşan Muhammed Fatau, öncelikli hedeflerini maçtan galip gelmek olduğunu kaydetti. 23 yaşındaki oyuncu, ”Kayserispor ile oynayacağımız maçta enerjimizi yüzde yüz sahaya yansıtmamız gerekiyor. Gerek saha içinde gerekse saha dışında maça iyi hazırlanmamız gerekiyor. Maçı da alabileceğimizi düşünüyorum. Ben zaten imkansız bir maç olduğunu düşünüyorum. Eğer iyi hazırlanırsak, tamamen maça kendimizi verirsek, saha içinde bütün maçları alabilecek güçteyiz” diye konuştu.

Kazım Uzunöz - Mustafa Çiçek