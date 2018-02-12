Muhammediye köyü ve Amara tepesi teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Muhammediye köyünü ve Amara tepesini teröristlerden temizledi.

TSK: '1369 terörist etkisiz hale getirildi'

Zeytin Dalı Harekâtı 24. gününde planlandığı şekilde başarıyla devam ederken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1369’a yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden son duruma ilişkin açıklamaya göre, terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 15 hedef imha edilirken; 103 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1369’a yükseldi.