Muhammet Demirci: 'Mescid-i Aksa davası her Müslüman’ın davasıdır'

Mirasımız Derneği (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Demirci, son günlerde Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylar ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mescid-i Aksa’nın sadece Filistinlerin değil tüm Müslümanların davası olduğuna vurgu yapan Demirci, “Mescid-i Aksa davası sadece Filistinlilerin veya Kudüslülerin davası değildir. Mescid-i Aksa davası her Müslüman’ın davasıdır. Yıllar boyunca Mescid-i Aksa’yı yıkmak için, yok etmek için İsrail işgal devleti bütün gücüyle planlarını ortaya koyup harekete geçmiş durumda. 2000 yılından sonra Mescid-i Aksa’nın içerisine fanatik grupları alarak Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini çiğnemeye çalışmıştı İsrail işgal devleti. Geçtiğimiz hafta Mescid-i Aksa’da olan olay aslında sadece geçen hafta olan bir mesele değil, bu her zaman, her gün Mescid-i Aksa’nın içerisinde yapılan hadiselerdir. Maalesef 3 Kudüslü gencimiz hayatını kaybetti, şehit düştü Mescid-i Aksa’nın içerisinde. Bu da İslam coğrafyası için Müslümanlar için ciddi bir meseledir. Mescid-i Aksa’yı, İsrail işgal devleti 2011 yılında ikiye bölmeyi hedeflemişti. 2014 yılında tamamen ortadan kaldırmak için gerekse İsrail meclisinde gerekse bakanlar kurulunda bütün onaylar alındı ve bütçesi de hazırlandı. Geçtiğimiz yıllarda bu planı İsrail gerçekleştiremedi, çünkü Kudüs halkı Mescid-i Aksa’nın içerisinde sabahtan akşama kadar nöbet tutuyorlardı. Muhafaza ettiler, korudular. İsrail, bu planı gerçekleştiremediği için, Mescid-i Aksa’yı ele geçirmeye çalışan faaliyetleri, projeleri yapmaya çalıştı” diye konuştu.

"Mescid-i Aksa’nın ikiye bölünmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz"

Uluslar arası örgütlerin, Mescid-i Aksa’nın Müslümanların hakkı olduğuna dair kararlarının olmasına rağmen İsrail’in işgal hareketlerine devam ettiğini belirten Demirci, “Normalde Ürdün Bakanlığı’na bağlı olan Mescid-i Aksa, İsrail geçtiğimiz hafta bu olaydan sonra burayı tamamen kapatarak 3 gün boyunca Müslümanların Mescid-i Aksa içerisinde namaz kılmalarına müsaade etmeyerek ve buranın hakimiyetini tamamen ele geçirmek istediğini beyan etti. Dünya Müslümanlarının bu duruma karşı sessiz kalmamaları gerekiyor. Bütün Avrupa İnsan Hakları Örgütleri, UNESCO dahil, Mescid-i Aksa’nın Müslümanların hakkı olduğunu ve İsrail’in herhangi bir hakkı olmadığını açıkça ifade etmişlerdi. Biz de dünya Müslümanları olarak Mescid-i Aksa’nın yanında olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Yüzde 86’sı yoksullukla mücadele 350 bin Kudüslü Müslüman’ın yanında olduğumuzu hissettirelim. Mescid-i Aksa’nın ikiye bölünmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz ve etmiyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın Mayıs ayında vakıflar haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada ‘Mescid-i Aksa 144 dönümlük bir alandır ve bu alan tamamen Müslümanlara aittir ve biz Mescid-i Aksa’nın kutsiyetinin çiğnenmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz’ demesiyle beraber biz bütün Müslümanlar olarak aynı görüşteyiz ve Mescid-i Aksa Müslümanların hakkıdır” ifadelerini kullandı.

Rıfat Fırat