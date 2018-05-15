Muharrem İnce: 'ABD ve İsrail Müslümanlara zulmediyor, Türkiye bu duruma seyirci kalmaz, kalmamalıdır'

Aksaray’da 15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen mitingde konuşan Muharrem İnce, Filistin’de bir insanlık dramı yaşandığını belirterek, “ABD ve İsrail Müslümanlara zulmediyor. Ortadoğu’da kalıcı bir barış kalıcı bir husumete dönüşüyor. Türkiye bu duruma seyirci kalmaz, kalmamalıdır. Cumhurbaşkanı adayı olarak görev başındaki Cumhurbaşkanına her türlü konuda yardıma hazır olduğumu bildiriyorum. Geçmiş 16 yılda Erdoğan ve AK Partinin yanlış Ortadoğu, İsrail politikalarını bir kenara bırakıyorum. Bunu şimdi konuşmanın bir anlamı yok. Böyle bir ortamda Türkiye hep birlikte olmalıdır. Uluslararası vicdana aykırı ve provokatif bu eylemi hep birlikte kınamalıyız. ABD ve İsrail yalnız kalmaya mahkum olmalıdır. ABD dünkü katliama yardım ve yataklık etmiştir. Bu ateş herkesi yakacaktır. Tüm insanlık ayağa kalkmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum, Mavi Marmara’da olduğu gibi giderken bana mı sordun demeyeceksen sonuna kadar yanındayım. Dik dur, biz buradayız. Ben buradayım. Bu konuyu önümüzdeki seçimin malzemesi yapma. Bu insanlık ayıbına 81 milyon birlikte karşı duralım. Yani diyorum ki, şov yapmayalım gereğini yapılım hep birlikte. Filistin’de zulme uğrayan kardeşlerimizi konuşalım ama milletimizin dertlerini unutmayalım” dedi.

“24 Haziran’da Cumhurbaşkanı olduğumda passoligi kaldıracağız” diye konuşan Muharrem İnce, “Neden, çünkü insanlar özgürce protesto etsinler. Stadyuma gittiğimde, Türkiye’de işler iyiye gitmiyorsa, seyirci de yuh çeksin Cumhurbaşkanına, ne var bunda. Onu polis ile susturacağına gönlünü alarak sustur, işini çözerek sustur. Benim Cumhurbaşkanlığımda passolig kalkacak, maça gittiğimde AK Partililer de beni alkışlayacak orada” ifadelerini kullandı.

Kadınların şu anda iş gücündeki oranın yüzde 32 olduğunu kaydeden Muharrem İnce, “Mademki bu toplumun yüzde 50’si kadın, bu yüzde 32’yi 5 yıl içinde yüzde 50’ye çıkartmalıyız. Çağdaş olacaksak, ne kadar erkek çalışıyorsa kadın da o kadar çalışacak. Bu ülkeyi kadınlarla ve gençlerle kurtaracağız. Kadın ve gençlere güveniyorum. Parayı nereden bulacaksın diyorlar. 4 milyon Suriyeli’ye 40 milyar dolar para harcadılar. Yani bu 40 milyar dolarla ev yapsaydık, 2 milyon konut yapıyordu. Sen Suriyelilere 40 milyar dolar parayı nasıl bulduysan bu ülkenin kadınlarına, milletine, gençlerine o parayı bulacağım. Türkiye’de hayvancılık sorununu çözeceğim. Bu çiftçiyi, köylüyü ayağa kaldıracağım. Sizden istediğim bir avuç pirinç istiyorum, bir avuç pirinçle bir kazan pilav yapacağım size söz veriyorum. Türkiye’nin her aileye bir ev, her eve bir maaş dediğimde bol keseden atıyorsun diyor. Sen Suriyelilere 2 milyon konut yapacak kadar para harcadıysan ben nasıl yapmayım” dedi.

Muharrem İnce, Türkiye’nin uzlaşması gerektiğini ifade ederek, “Bu kamplaşma, kutuplaşma doğru değil. Buradan çıkarak sarılmamız lazım. Her tarafımız sorunlarla dolu. Türkiye’de kim varsa, 81 milyon hep birlikte olmalıyız. Türkiye’nin yeterli kaynakları vardır. 4 tarafı sorunlarla çevrili de olsa, akarsuyumuz, doğamız, coğrafyamız, her şeyimiz buna müsaittir. Bunu yapabilirim. Ben size umut vaat ediyorum. Benim çılgın projem huzur. Huzur gelecek bu memlekete, insanların yüzü gülecek” diye konuştu.

Yasin Can