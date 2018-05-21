Muharrem İnce ekibine tırpan

Partide 'sol kanadın' temsilcilerinden İlhan Cihaner, son dönemde açıklamalarıyla tepki toplayan Eren Erdem, Meclis’te telefon faturası ile gündeme gelen Elif Doğan Türkmen, "evet diyenleri denize dökeriz” açıklamasıyla tepki toplayan Hüsnü Bozkurt listede yer almazken, AK Parti’den ilk kopanlardan Abdüllatif Şener Konya'dan milletvekili adayı gösterildi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ekibinden sadece dört isim Emre Köprülü, Mehmet Göker, Yaşar Tüzün, Tanju Özcan aday yapıldı. Diğer yakın isimlerden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Yener Bektaşoğlu, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpçu, Erdin Bircan tekrar aday gösterilmedi. Muharrem İnce'nin listelere tepki gösterdiği, bu yüzden programını kesip dün akşam Ankara'ya döndüğü öne sürüldü. “Kemal Bey bana her türlü desteği veriyor” diyen İnce, bugünkü Zonguldak ve Bartın mitingini “Sesim kısıldı” diyerek iptal edebileceğini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU İZMİR'DEN

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İzmir'den aday olurken, İstanbul 1. Bölge'den Akif Hamzaçebi, Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Gürsel Tekin, İlhan Kesici, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, İbrahim Kaboğlu, Sera Kadıgil ilk on sıradan aday gösterildi.

Selin Sayek Böke İzmir'den, Öztürk Yılmaz ise Ardahan'dan aday yapıldı. Ankara 1. Bölgeden Levent Gök, Tekin Bingöl, Ali Haydar Hakverdi, Bülent Kuşoğlu ile Gamze Taşcıer aday oldu. DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise İzmir adayı.

SP’YE KONTENJAN

CHP'den İYİ Parti'ye geçip geri dönen 15 vekil seçilecek yerlerden aday yapıldı. CHP listelerinden aday olması beklenen Saadet Partililerin ise kontenjanlarının boş bırakıldığı, listeye sonradan eklenecek isimlerin bugün YSK'ya sunulurken doldurulacağı belirtildi.