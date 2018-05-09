

Randevu talebi Muharrem İnce’den gelirken, Erdoğan, İnce’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerine AK Parti Genel Merkezinde kabul etti. İnce, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte AK Parti Genel merkezine gelirken, parti girişinde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

40 dakika süren görüşme sonrasında bir açıklama yapan Muharrem İnce, “Sayın Genel Başkanı ve AK Parti’ye, partisine başarılar diledik, sohbet ettik, dertleştik” diye konuştu. İnce, soruları cevaplamadan AK Parti Genel Merkezinden ayrılırken, gazetecilerin sorularına cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise “Sayın Cumhurbaşkanımızla CHP cumhurbaşkanı adayı Sayın İnce ve Grup Başkanvekili Altay birlikte geldiler, güzel bir sohbet oldu, birbirlerine başarılar dilediler. Güzel bir sohbet oldu, ikisi de Rizeliymiş” ifadelerini kullandı.

Derya Yetim