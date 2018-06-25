Muharrem İnce'nin konuşmasından satır başlıkları:

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Türkiye bölünmez. Bakın dün görüşlerine hiç katılmadığım Erdoğan bile güzel bir şey söyledi. Dedi ki, bizde katılım yüzde 80’lerin üzerinde. Yüzde 30’larda katılım olan ülkeler bize demokrasi dersi vermesin. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Hiç merak etmeyin Türkiye bölünmez" dedi.

Muharrem İnce, "Seçim sonuçlarını kabul ediyorum. Eğer bir yarışa girerken karşıdakini kutlayamıyorsanız yarışa girmeyiniz. Yeniden hazırlanacaksınız. Arada 10 milyon fark var, bunları görmek istedim. Tutanaklarda belli. Bunu kabul etmiyorum deyip sokaklara çıkalım demek olmaz. Bu demokrasiye saygısızlıktır." dedi.

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