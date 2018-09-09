Muharrem İnce’den kurultay yorumu

CHP İzmir İl Örgütü, partinin 95'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Törene partinin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bazı ilçe başkanları ve belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise, Ankara'daki programa katılması nedeniyle etkinlikte yer almadı.

"İzmirliler ile beraber olmak istedik"

İzmir'in kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere İzmir’e gelen ve partisi tarafından düzenlenen programa da katılan Muharrem İnce, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İnce, 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu ile ilgili, "İnsanların, kentlerin, şehirlerin dönüm noktaları vardır. 9 Eylül de Türkiye'nin ve İzmir'in dönüm noktasıdır. Hem bir kuruluşun günü hem de bir kurtuluşun günüdür. Hepimiz biliyoruz ki bu cumhuriyeti kuranlar Anadolu'nun ortasındaki bir köylü devletinden, modern bir cumhuriyet ortaya koydular. Köylü çocuklarına keman çalmasını öğrettiler ve şunu biliyoruz; bu ülkenin kurtuluşu da İzmirlileri çoğaltmak olmalıdır. Türkiye İzmir'e benzediği anda bizim de kurtuluşumuz olacak zaten. O zaman pasaportumuz Kapıkule'den sonra işe yarayacak. O zaman gençlerimiz daha özgür olacak. O zaman gençlerimiz başka ülkelerin vize kuyruklarında gezmeyecek. Böyle bir günde İzmirliler ile beraber olmak istedik" diye konuştu.

“Ne fark eder?”

İnce, bugün Ankara'da da CHP'nin kuruluş yıldönümü ile ilgili programlarının olduğunun hatırlatılması üzerine, "Böyle bir davet geldiği için İzmir'e geldim. İzmir de bizim Ankara da bizim. Ne fark eder? Ankara'da da olurum, İzmir'de de olurum. Ankara'da 16 sene oldum zaten. Bırakın da bir kez de İzmir'de olayım" cevabını verdi.

“Bir oy fazla almak için ne gerekiyorsa onu yapacağım"

Gelecek yılın mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin de değerlendirmede bulunan İnce, "Ben gençlik kolu başkanıyım, ilçe sekreteriyim, il başkanıyım, parti meclis üyesiyim, grup başkanvekiliyim, milletvekiliyim. 40 senem bu partide geçti. Önümüzdeki yerel seçimlerde partimizin bir oy fazla alması için var gücümle çalışacağım. Bir oy fazla almak için ne gerekiyorsa onu yapacağım" dedi.

“Önce bir yerel seçimi gör”

Muharrem İnce, bir basın mensubunun "Yerel seçimlerden sonra tekrar kurultay talepleriniz olacak mı?" sorusuna ise, "Dereyi görmeden paçaları sıvama. Önce bir yerel seçimi gör" yanıtını verdi. Yerel seçimde belirlenecek adaylar ile ilgili soru üzerine İnce, "Onu ben bilemiyorum. Adayları ben belirlemiyorum" dedi.

“Yalnız bırakıldığımı düşünmüyorum”

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile birçok ilçe belediye başkanının Ankara'da, Genel Merkez tarafından düzenlenen programa katıldığı hatırlatılarak, "Burada yalnız bırakıldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu şu yanıtı verdi: "İl Başkanımız, belediye başkanlarımız Ankara'da partinin 95'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorlar. Biz de burada İzmirli hemşehrilerimizle İzmir ve Türkiye'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. O da görev bu da görev. İki görevi bir arada yapıyoruz. Yalnız bırakıldığımı düşünmüyorum. Hayır öyle bir şey yok. Ben yalnız mıyım? İzmirliler beni yalnız bırakmadığı sürece yalnızlık olmaz.”