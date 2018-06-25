Muharrem İnce'den seçim sonrası ilk açıklama

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçimlerinden sonra ilk basın açıklamasını yaptı. Basın açıklaması başlamadan önce TRT çalışanlarının salondan dışarı çıkmasını isteyen İnce, ''Benim 3 büyük mitingimi yayınlamayan TRT'nin burada işine? Sorun siz emekçilerle değil arkadaşlar, isterseniz çıkışta size kahve ısmarlayabilirim'' ifadelerini kullandı.

TRT'nin salondan çıkmasından sonra başlayan basın toplantısında konuşan İnce, sosyal medyada dolaşan asparagas haberlere değinerek bu haberlerin hepsinin yalan olduğunu ve kendisini kimsenin tehdit etmediğini söyleyerek, ''15 milyon yurttaşımız bana oy verdi. Hedefimiz bu 15 milyonu 30 milyon yapmak. Birinci hedefimiz bu. Eğer 15 milyon insan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy veriyorsa bu kısa sürede 30 milyon yapılabilir buna inanıyorum. Sayın Erdoğan artık bugünden sonra Ak Parti Genel Başkanı gibi davranmayın. 81 milyonun Cumhurbaşkanı olunuz. Herkesi kucaklayınız. Benim sloganımı kullanmanızı tavsiye ederim. Hepimizin Cumhurbaşkanı olun. Milleti kucaklayın. Ben seçilseydim öyle yapacaktım'' şeklinde konuştu.

''Ülkemizin ve demokrasimizin ve bizlerin şimdiki ve gelecekteki yaşamını derinden etkileyecek bir seçim yaşadık'' diyen İnce konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Bu seçim ilan edilme biçiminden sonuçlarının açıklanmasına kadar her şeyiyle adaletsiz bir seçim olmuştur. Her şeyden önce seçime kan bulaşmıştır. Suruç'ta ve Erzurum'da yaşananlar bu seçimi kanın bulaştığı bir seçim olarak tarihteki yerine kaydetmiştir. Seçim sonuçlarına dönük elbette açıklanmaya muhtaç noktalar bulunmaktadır. 16 Nisan referandumunda hayır bloku olarak bir şekillenme ortaya çıkmıştır. Bu seçimde hayır blokunun 16 nisan'da alınan oyun gerisinde bir oy alması açıklanmaya muhtaçtır. Seçim sürecinde oylara müdahale edildiğini, sandıklarda çeşitli usulsüzlükler yaşandığını gördük. Görevli arkadaşlarımız bunlarla mücadele ettiler. Onların sandıklara sahip çıkma azimlerini kutluyorum. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarla YSK'nın açıkladığı rakamlar ve oranlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur.Olan farklılık da toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum.''

''Sizlerin bana olan güveni devam ettikçe ben bu mücadeleyi sürdüreceğim''

İnce, bugünden itibaren uygulamaya giren yeni rejimin Türkiye için büyük bir tehlike olduğunu vurgulayarak, ''Devletle partinin hatta bir tek kişinin, hem devlet, hem yürütme, hem yasama ve yargı haine gelmesi başlı başına bir beka sorunudur. Bunu yaşayacağı ve ne yazık ki bedelini hep birlikte ödeyeceğiz. Türkiye demokratik değerlerle bağını koparmıştır. Toplumsal barışımızı tehdit eden faktörler iş başında olmaya devam edecektir. Tam anlamıyla bir tek adam rejimine geçilmiştir. Biz ne olursa olsun mücadele etmeye, halkımızla bütünleşmeye devam edeceğiz. Bu seçim sürecinde yaklaşık her 3 vatandaşımızdan birinin onayını almış birisi olarak tüm vatandaşlarımızın takdirini kazanma mücadelemi sürdüreceğim. Bu seçimden kendi adıma beni aday yapan partime ve tüm seçmenlerimize dönük çıkaracağımız sayısız dersler bulunmaktadır. Bize duyulan güveni güçlendirmek, güvensizlikleri ortadan kaldırmak durumundayız. Türkiye herkesin Türkiye'si olana kadar mücadelemiz sürecektir. Birbirimize güvendiğimizde çok şeyler başardığımızı ve çok şeyler yapabileceğimizi bu seçim göstermiştir. Sizlerin bana olan güveni devam ettikçe ben bu mücadeleyi sürdüreceğim'' açıklamalarında bulundu.