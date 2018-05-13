Muharrem İnce'nin lise öğretmeni konuştu: 'Vefasız adamdan Türkiye'ye cumhurbaşkanı olmaz'

Lisede bir dönem Muharrem İnce'nin de öğretmenliğini yapan Hüseyin Gülerce, İnce'nin 1988-89 yıllarında kendisinin işlettiği Özel Yalova Dershanesinde öğretmenlik yaptığını söyledi. İnce'nin doğuya gitmemek için memuriyeti istemeyip kendisinden iş talep ettiğini belirten Gülerce, “40 yıldır Yalova'da oturduğum için CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi iyi tanıyanlardan birisiyim. Hatta lise 1. sınıftayken o Yalova Lisesinde çok kısa bir süre öğrencimdi. Ama daha önemlisi biz iki kardeş Yalova'da Milli Eğitimden istifa ederek Özel Yalova Dershanesini açmıştık. Eğitimini tamamladıktan sonra fizik öğretmeni olarak kendisinin Kars ya da Ardahan'a tayini çıkmış. Geldi, 'Hocam benim doğuya tayinim çıktı, ama ben gitmek istemiyorum. Yalova'da kalmak istiyorum. Bana dershanemizde iş verir misiniz?' dedi. Bunun üzerine 1 yıl dershanemizde fizik öğretmenliği yaptı" dedi.

"Öğretmenine bile vefa göstermeyenden Türkiye'ye cumhurbaşkanı olmaz"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile 2014 yılına kadar aralarında bir problemin olmadığını, fakat 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde FETÖ'nün CHP ile işbirliği yaptığını söyleyince Muharrem İnce'nin kendisine düşman olduğunu anlatan Gülerce, "FETÖ ile CHP'nin oy ile destekleme değil, bizzat birbirleriyle görüşerek, toplantılar yaparak, mali seçimlerde iş birliği yaptığını ve Yalova'da CHP'nin kazanmasında en büyük rolü FETÖ üyelerinin oynadığını söyleyince bana cevap vermeye başladı. 'Böyle bir şey yok' dedi. Halbuki yüzlerce şahidi var. Mesela bunlardan bir tanesi, Yalova'daki FETÖ yapılanmasının merkez mütevelli heyetinde olan, benim de en az 30 yıldır iyi tanıdığım birisi evime geldi. Ben çıkıştım ona. Nasıl CHP'yi desteklersiniz? Bu ayağa kalktı, elini göğsüne vurdu, 'Göğsümüzü gere gere destekliyoruz' dedi. Bu beni çok şaşırttı. Sonra tahkik ettim bu meseleyi. Seçimlerde cemaatin, yani sonra da FETÖ'nün adını alan Gülen cemaatinin Yalova’da CHP ile birlikte çalıştığını birkaç kişiden örnekleri ile öğrendim" dedi.

“Ben ne zaman konuştum, düşman oldum”

Gülerce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muharrem İnce benim bu açıklamalarım üzerine bu sefer bana açıktan tavır koymaya başladı. CHP'nin Yalova’da meydanda yaptığı iki ayrı mitingde bir tek adımı söylemedi. Ama beni açıkça tarif etti. Beni Yalova’da FETÖ'nün ele başı gibi göstermeye kalktı. Halbuki ben 17-25 Aralık'tan sonra o yapıya karşı televizyonlarda, gazetedeki köşemde açıkça tavır koydum, mücadele yolunu seçtim. İhaneti görüp hainlerle mücadele yolunu seçtim. Buna rağmen beni hedef aldı. Halbuki CHP Gezi olaylarında, 17-25 Aralık'ta, MİT tırlarının durdurulması ihanetinde ve 15 Temmuz'da darbe girişimine kontrollü darbe demek suretiyle hep FETÖ operasyonlarının yanında yer aldı. FETÖ'ye destek çıktı."

“Vefasız adamdan cumhurbaşkanı olmaz”

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandıktan sonra değişik bir hissiyat içerisine girdiğini belirten Gülerce, "Kendisine iş vermiş, 1 yıl dershanede fizik öğretmenliği yapmasını sağlamış bir insana karşı böyle herkesin içinde düşmanca davranmasını büyük bir vefasızlık olarak görüyorum. Kendi öğretmenine, kendisine iş veren insana böylesine vefasızlık eden bir adamın Türkiye’nin cumhurbaşkanı olamayacağını söylüyorum. Vefasız insanlardan bu ülkeye hizmet beklenemez. Onun için de Muharrem İnce'nin bu yönünün de kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum” diye konuştu.