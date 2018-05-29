Muharrem Usta: 'Biz geldiğimizde de Trabzonspor gül bahçesi değildi'

Trabzonspor Kulübü eski başkanı Muharrem Usta, bugün başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yaptığı açıklamalar sonrası yazılı bir açıklama yaparak bazı konulara açıklık getirdi.

“Yüksek maliyetli oyuncularla ilgili olarak yönetim bizim sunduğumuzu değil kendi yol haritasını tercih etti”

Takımda bulunan yüksek maliyetli oyuncular Burak Yılmaz, Kucka ve Sosa’nın yönetimden ayrıldıkları dönemde taahhütname bıraktıklarını ancak yönetimin bu yolu tercih etmediğini belirterek, “Burak, Kuçka ve Sosa için yönetimden ayrılırken 10 milyon Euro’luk taahhütname bırakmıştım belli bir tarihe kadar geçerli olmak üzere. Daha sonrasında sayın başkan Ahmet Ağaoğlu’nun benimle görüşme talebinde bulunması üzerine Liv Hospital’de bir araya gelerek 10 milyonluk Euro’luk teklifi 13 milyon Euro’ya çıkartılması kaydıyla ilgili oyuncuların kulüpten gönderilmesini benden talep etmiştir. Görüşme sonrasında 13 milyon Euro üzerinde mutabakat sağladık. Ayrıca oyuncuların satışından gelen tüm parayı kulübün kullanması kaydıyla eğer toplam satış bedeli 13 milyon Euro’yu bulmazsa kalanının alacaklarımdan tamamlanmasını kendisine ifade ettim. Yani bu üç oyuncunun satışından gelecek olan paradan alacaklarıma karşılık tarafıma hiçbir ücretin ödenmesini talep etmedim. Amacımız borcu 13 milyon Euro azaltmak ve yönetimden ayrılsak bile sorumluluk bilinciyle maliyeti yüksek oyunculardan kulübü kurtarmaktı. Ancak gelinen noktada kulübümüzün bu üç oyuncunun menajerleriyle bir araya gelmesi, bizim sunduğumuz öneriyi değil kendi yol haritalarını çizmeleri üzerine kararlarına saygı duyuyoruz. Umarım yönetimimiz bu üç oyuncuyu 13 milyon Euro’da daha fazlasına satarak sunmuş olduğumuz öneriden daha fazla katkıyı kulübe sağlamış olurlar” ifadelerini kullandı.

Burak, Kuçka ve Sosa’nın uzun vadeyle alındığını belirten Usta, “Burak, Kuçka ve Sosa 3-4 yıl vadeyle alınmıştır. Burak’ın ödemesinin de yarısı yapılmıştır.Bu oyuncuların kalan toplam bonservis bedellerinin peşin ödenmek zorundaymış gibi bir algıya taşınması hiç kimseye fayda sağlamaz. Ayrıca söz konusu üç oyuncunun satılmasıyla bu borçları pekala kapatabilirsiniz” dedi.

“Biz geldiğimizde de gül bahçesi değildi”

Usta, Trabzonspor’da göreve geldikleri dönemde de bordo-mavili kulübün gül bahçesi olmadığını belirterek, “Burası biz geldiğimizde de gül bahçesi değildi size de olmayacak sizden sonraki yönetimlere de olmayacak. Borcun katlanarak bu seviyelere gelmesi yıllar içerisinde olmuştur. Bilinmesini isteriz ki bizim yönetimimiz dışında bugüne kadar hiçbir yönetim kulübüne 200 milyonlara varan katkı sağlamamıştır. Ümit ederim ki sizler daha fazlasını sağlayarak bize hiçbir söz hakkı bırakmazsınız. Yönetime gelmeden önce kulübümüzün acil 150 milyon TL’ye ihtiyacı olduğunu sizlerde benim kadar biliyordunuz. Ancak iki aylık süreç içerisinde bankadan alınan 85 milyonluk kredi dışında ekonomik anlamda hiçbir planın olmadığını ve kulübün ekonomik sorunlarını çözebilmek adına yönetimin gerekli ekonomik katkıyı sağlamadığını hep beraber görmekteyiz. Borcu banka kredisiyle ödemek dışında sizler de yönetim olarak katkı sağlayarak bize sitem etseniz bunu anlayabiliriz” şeklinde konuştu.

“Biz yönetime geldiğimizde takım küme düşmeye oynuyordu”

Trabzonspor Kulübü eski başkanı Muharrem Usta, “Unutulmasın ki bizler de yönetime geldiğimizde kümeye düşmemeye oynuyorduk. Zor günlerdi o günler, gözü yaşlı nice insanlar dua ediyorlardı. Şu anda sizin yönetiminiz de olan başkan yardımcılarının bazıları bizlerin o dönem neler çektiğini çok yakinen bilirler. Ekonomik zorlukları aşabilmek için varımızı yoğumuzu ortaya koyduğumuzu da çok yakın bilirler. Yönetimimizin sizlere devretmiş olduğu takımda maliyeti yüksek oyuncuları gönderme konusunda taahhütname bıraktığımızın unutulmamasını ancak bu yolu sizin tercih etmediğinizi tekrar burada belirtmek istiyorum. Bu oyuncuların yükünden kurtulmak kaydıyla sözleşmesi biten oyuncuların da ayrılacağını düşünürsek size bıraktığımız takımda Yusuf, Abdülkadir, Okay, Onazi gibi 40-50 milyon Euro değerinde oyuncu kadrosu bulunmaktadır” dedi.

“Asla ince hesap peşinde olmadık”

Usta şöyle devam etti:

“Biz seçim kararı aldıktan sonra bile kulübe yaklaşık 20 milyon TL yönetici katkısı yaptık. Ve hatta seçim sonrasında yetki ve sorumluluğumuzun dahi olmadığı mazbata devir günü 2 milyon 500 bin TL yakın yönetici katkısıyla kulüp acil borcu ödedik. Yönetime geldiğimiz günden ayrıldığımız güne kadar her gün şu anda sizin yaşadıklarınızı yaşadık. Sorunları aşabilmek için yönetim olarak çok ciddi katkılar sağladık. 50. yılımızda iddialı bir takım kuralım istedik. Ve o kadrodaki maliyeti yüksek olan üç oyuncudan kulübün ekonomik anlamda kurtulması için de sorumluluğumuz üstlenerek gereğini yaptık ancak siz başka yolu tercih ettiniz bunun herkes tarafından bilinmesini isterim. Yani maliyetli üç oyuncuyu aldıktan sonra yönetimden ayrılınca gerisi ne olursa olsun diyerek sorumsuzluk göstermedik. Belki de bugüne kadar Türkiye’de hiçbir yönetimin yapmadığı şeyi yaparak ayrıldıktan sonra bile sorumluluk altına kendimizi soktuk. Asla İnce hesap peşinde olmadık.”

“Kulübü rahatlatacak sponsorluk anlaşmasını kötü bir işmiş gibi anlatmanın anlamı ne olabilir”

Usta, sözlerini şöyle tamamladı:

“QNB fiyatıyla yani yıllığı 2 milyon 500 bin TL 5 yıllık göğüs reklamı karşılığında 55 milyon TL kulüp borcunu azaltacak bir ön sözleşmeyi kamuoyuna imalı bir şekilde kötü bir işmiş gibi açıklamak inanılır bir davranış değildir. Adı üstünde bu bir ön anlaşma. Etik olan kamuoyuyla paylaşmadan önce karşı tarafla oturup 1 Haziran tarihinde bu ön anlaşmanın yürürlüğe girip girmeyeceğini ilgilileriyle masaya yatırarak kulüp menfaatine görüşme yapmaktı. Kulüp borcunun bu sayede 55 milyon TL daha azalmasını sağlayacak bir ön anlaşmayı bile bugün itibari ile çöpe atmanın vebali artık sizin üzerinizdedir. Umarım yılda 2 milyon 500 bin dolardan beş yıllık bir anlaşmadan daha iyisini yaparak kulübümüze büyük bir katkı sağlarsınız. Yönetimden ayrıldıktan sonra ben ve arkadaşlarımdan alacaklarla ilgili kulüpten alacaklarını isteyen olmadı. Ancak Halkbank'tan alınan kredi sonrası sizin yönetiminizden kulübe borç verenlerden borcunu geri talep edenlere ödeme yapılmasının izahı ne olabilir.”

Gökmen Şahin

