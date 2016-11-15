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Muharrem Usta: 'Bizler de emanetçiyiz'

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, bulundukları makamın geçici olduğu bilinciyle göreve geldiklerini ve her başkan, her yönetim gibi emanetçi olduklarını söyledi.

Muharrem Usta: Bizler de emanetçiyiz

15 Kasım 2016 10:46

Takımın bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergilediğini belirten Usta, sahadaki futbolun birçoğunu memnun etmediğini vurguladı.

Usta, Trabzonspor dergisinde yer alan yazısında önemli konulara değinerek, "Takımımız bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Sahadaki futbol birçoğunuzu memnun etmiyor, doğrudur. Elbette bizlerin de bu kötü sonuçları kabul etmesi mümkün değil. Ama zamanla sabırla her şeyin düzeleceğine olan inancımız tamdır" dedi.

“Her başkan, her yönetim gibi bizler de emanetçiyiz”
Usta, göreve bulundukları makamın geçici olduğunu bilerek geldiklerini vurgulayarak, "Kalıcı olan yalnız ve yalnız Trabzonspor’dur. Her başkan, her yönetim gibi bizler de emanetçiyiz. Ama maalesef geçmişin hataları, yanlışları bugün önümüzde çok büyük bir engel teşkil ediyor. Biz bir yandan söz konusu hataların telafisi ile uğraşıyor. Diğer yandan da yeniden yapılanma anlayışı içinde kulübümüz ekonomik, sportif ve kurumsal anlamda katma değer üretmeye çalışıyoruz. Bu süreçte bir takım hatalar yapılıyor olabilir. Bu anlamda bana ve diğer yönetici arkadaşlarımıza eleştiriler olabilir, normaldir. Bizim Trabzonsporlulardan yegane ricamız bu eleştirilerin yapıcı olmasıdır. Ağır hakaretler yıkıcı eleştiriler yalnızca bireysel olarak biz yöneticileri yıpratmaz en büyük zararı yine kulübümüze ve camiamıza verir" ifadelerini kullandı.

"Sportif başarısızlıklar büyük bir engel oluşturuyor"
Usta, "Değerli dostlar bugün içinde bulunduğumuz durum itibariyle üzülerek ifade etmeliyim ki, sportif başarısızlıklar bizim büyük yürüyüşümüzün önünde “yeniden doğuş” çabamız içinde büyük bir engel oluşturuyor. Sezon başında beri bazı aksaklıkları yaşanmasının ön görüyor olsak ta kısa zaman toparlanacağımıza dair umudumuzu hiç kaybetmedik. Yeni bir takımız ve bunun dışında da birçok sıkıntıyla boğuşuyoruz. Geçmişte hocaları, futbolcuları ve yönetimleri gönderdik de ne oldu? Daha da kötüye gidildi. Tarih Trabzonspor'un başarısının 'süreklilik' ve istikrar’dan geçtiğini defalarca gösterdi. Bu istikrarı yakalamak için ise sabır ve dayanışma gerekiyor" dedi.

"Trabzonsporumuzun borcu beş yılda yaklaşık 600 milyon liraya ulaştı"
İstikrarın sadece saha sonuçlarıyla ilgili olmadığını belirten Usta, "Trabzonsporumuzun borcu beş yılda yaklaşık 600 milyon liraya ulaştı. Yılda 60 milyon liraya yakın faiz ödemek zorundayız. Ekonomisi iyi olmayan hiçbir işletme ayakta duramaz! Trabzonsporumuz da bir şirket. Her şeyini parayla döndürüyor. Bu anlamda bizler de, iktisadi aklın ön plana çıktığı bir yönetim modelini hayata geçirmek durumundayız" diye konuştu.

"Kulübümüz tarihsel bir dönemeçtedir"
Akyazı Stadı'nın açılışına sayılı günler kaldığını hatırlatan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Akyazı bizim için yepyeni bir başlangıç olacak ve yeniden doğuşumuzun milatlarından biri haline gelecek. Kulübümüz tarihsel bir dönemeçtedir. Haliyle bu tarihsel dönemeçler, bir spor kulübünün yeniden varolma çabasında en zor günleridir. Ama unutmayın ki engeller ne kadar yüksek olursa olsun gökyüzü ondan daha yüksektir. Ve bu zor günler hep vefalı insanlar sayesinde aşılmıştır. Biz de yeni stadımız, yepyeni vizyonumuz, coşkun ve fedakar taraftarımız ile başarıya ulaşacağımızdan kuşku duymuyoruz. Her anlamda yeniden yapılanmanın zorluğu olsa da şunu bilmenizi isterim ki, vazgeçersek hepimiz kaybederiz. O yüzden inançla ve sabırla yolumuza devam etmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı. 

Gökmen Şahin

Etiketler: Muharrem Usta, Trabzonspor


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