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Muharrem Usta: 'Camia olarak mutluyuz'

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Galatasaray maçından sonra bütün camia olarak mutlu olduklarını söyledi.

Muharrem Usta: Camia olarak mutluyuz

23 Ekim 2016 17:46

Dün gece takımla birlikte Trabzon'a gelen Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta ve beraberindekiler Kadir Özcan’ın kabrini ziyaretin ardından yapımı devam eden Akyazı Stadı’nı ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Galatasaray karşısında alınan galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Dünkü Galatasaray maçından sonra bütün camia olarak mutluyuz. Bütün camia derken Trabzonspor markasını konuşuyoruz. Çünkü herkes o marka altında birleşiyor. O marka altında çok değerli büyüklerimiz, abilerimiz, kurucularımız, taraftarlarımız, yöneticilerimiz, futbolcularımız, yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca insan var. Elbette insanın doğasında ölüm de var. Aramızdan ayrılanlar var. Her birine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Kadir abimiz de onlardan birisi. Ona şükranlarımızı sunuyoruz. O ve onun gibiler, hepsi bu markaya katkı sağlamışlardır. Şu var ki bu nesil büyük Trabzonspor'un ortaya çıkmasında en büyük pay sahibidirler. Onlar altın nesil ve altın futbolculardır. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Onları unutmamamız lazım. Üzerimize düşen budur. Biz ne kadar kıymet bilirsek gelecek nesiller de bunu devam ettirirler. Büyük camiaya yakışan budur. Tekrar Allah rahmet eylesin” dedi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, stadyumla ilgili olarak ise, “Artık oldu oluyor. Karşıdaki direkler söküldü ve tam da gördüğünüz gibi bir güzellik ortaya çıktı. Bordo-mavi altında, Trabzonspor'un beyaz yazısı bence stadyumda müthiş bir ahenk oluşturdu. Renkler çok güzel. Burada nice tarihler yazılacak. Burası Trabzonspor'un nice zaferlerine, dirilişine ve varoluşuna ev sahipliği yapacak olan bir stadyum. Şu anki haliyle bile bize bunu hissettiriyor ve heyecanlandırıyor. Özetlemek gerekirse geliyoruz" yorumunu yaptı. 

Gökmen Şahin

Etiketler: Galatasaray maçı, Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta


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