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Muharrem Usta: 'Camia takımına daha güvenle bakıyor'

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili kulübün bir daha kötü günler görmemek üzere kalıcı başarılarla anılan en güçlü ekiplerden biri olacağını söyledi.

Muharrem Usta: Camia takımına daha güvenle bakıyor

19 Şubat 2017 17:22

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Kadir Özcan Tesislerinde U12 ve U13 takımlarının oyuncularıyla ve aileleriyle bir araya geldi. Bordo-mavili kulübün alt yapısında yer alan oyuncularla penaltı atışı yapan ve onlarla birlikte vakit geçiren Usta, kaybettiği penaltı atışı sonrası minik sporculara forma hediye etti.

Etkinlik sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Usta, Trabzon'un bir futbol kenti olduğunu belirterek, "Trabzonspor büyük bir mirasa sahip olan bir kulüp. 2010-11 sezonundan sonraki sürece baktığımızda gerçekten zor dönemler geçirildi. Camia ve taraftar gelecekle ilgili çok umutlu olamadı. Biz seçildiğimizden beri çok zor tünellerden geçtik. Biz bu işin liderliğini yaparken çökmemeye, yönetim kuruluyla ayakta durmaya çalıştık. Motivasyonumuzu düşürmemeye çalıştık. Geleceğin iyi olacağına inanıyorduk" dedi.

"Takım oturmaya başladı"

İkinci devre de takımın oturmaya başladığını Usta, "Ligin ikinci yarısında önemli bir yolculuk var. Takım oturmaya başladı. Elbette iniş-çıkışlar olabilir ama taraftarlar bizler takıma daha güvenle bakabiliyoruz. 2017 yılında henüz gol yemeyen bir takımımız var iyi işlere imza atan bir takımımız var. Bu tabi hep kazanacağımız anlamına gelmiyor. Camiayı motive edecek unsurlar onun için 11 bin 500 taraftarın cezalı olmasına rağmen çok ciddi bir seyirci sayımız olacak. Muhtemelen 25 bin civarında bir taraftar bekliyorum. Belki de daha fazlasını. Avni Aker'de biz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında 18-19 bin taraftar önünde oynarken, yarın oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor maçında 11 bin 500 taraftarın cezalı olmasına karşın 20 bin üzerinde taraftar önünde oynayacağız. Artık burada bir şeyler değişmeye başladı demektir. Buna da herkes inanıyor. İnançlarının devam etmesini istiyorum. Bu iş mutlu sona gidecek. Trabzonspor bir daha kötü günleri görmemek üzere kalıcı başarılarla anılan ve tarihte yeni stadyumuyla yeniden en güçlü ekiplerden biri olacak bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. 

Gökmen Şahin - Ozan Köse

Etiketler: Muharrem Usta, Trabzonspor


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