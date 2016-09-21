Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Muharrem Usta: 'Daha çok çalışıp başaracağız'

Muharrem Usta: 'Daha çok çalışıp başaracağız'

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Toplantı sonrası Usta, daha çok çalışıp başaracaklarını ifade etti.

Muharrem Usta: Daha çok çalışıp başaracağız

21 Eylül 2016 19:04

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, bugün öğlen saatlerinde geldiği Trabzon'da, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir araya gelerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde durul değerlendirmesi yaptı. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Mehmet Yiğit Alp ve Nevzat Aydın, Genel Sekreter Gençeğa Meriç, Mali Sayman Orhan İlarslan, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen, Basın Sözcüsü Asım Örem, Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Proje Geliştirme Koordinatörü Coşkun Bülbül, Mali İşler Koordinatörü Emre Aksoy, Altyapı Koordinatörü Okan Alemdaroğlu, Stadyum ve Tesisler Koordinatörü Özer Bayraktar, Amatör Branşlar Koordinatörü Adem Beder, Mali İşler Koordinatör Yardımcısı Fatih Vardaloğlu ile Altyapı Koordinatör Yardımcısı Erhan Çimşir toplantıda hazır bulundu.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, genel konuların ele alındığı toplantıda, yönetimin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu, bütün işlerin ortak bir akılla yürütüldüğünün belirtti. Trabzonspor’u tarihinde yaşadığı o güzel günlerden daha da ileriye taşıyıp bir dünya kulübü yapmak için gece gündüz çalıştıklarına belirten Usta, "Dünün yanlışları bugünün engelleri olarak karşımızda. Ama yılmayacağız. Daha çok çalışıp başaracağız” dedi.
Trabzonspor’un daha da büyüyeceğini kaydeden Başkan Muharrem Usta, “Bu yüzden herkesin omuz vermesi, elini taşın altına koyması gerekiyor. Bütün camianın kulübüne sahip çıkması gerekiyor. Bu kapsamda Trabzonspor Divan Kurulu ve diğer kurullarımızla birlikte cuma günü bir araya geleceğim. Birlik ve beraberliğe fazlaca ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde herkesin Trabzonspor’a sahip çıkması çok önemli” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!