Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, bugün öğlen saatlerinde geldiği Trabzon'da, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir araya gelerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde durul değerlendirmesi yaptı. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Mehmet Yiğit Alp ve Nevzat Aydın, Genel Sekreter Gençeğa Meriç, Mali Sayman Orhan İlarslan, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen, Basın Sözcüsü Asım Örem, Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Proje Geliştirme Koordinatörü Coşkun Bülbül, Mali İşler Koordinatörü Emre Aksoy, Altyapı Koordinatörü Okan Alemdaroğlu, Stadyum ve Tesisler Koordinatörü Özer Bayraktar, Amatör Branşlar Koordinatörü Adem Beder, Mali İşler Koordinatör Yardımcısı Fatih Vardaloğlu ile Altyapı Koordinatör Yardımcısı Erhan Çimşir toplantıda hazır bulundu.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, genel konuların ele alındığı toplantıda, yönetimin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu, bütün işlerin ortak bir akılla yürütüldüğünün belirtti. Trabzonspor’u tarihinde yaşadığı o güzel günlerden daha da ileriye taşıyıp bir dünya kulübü yapmak için gece gündüz çalıştıklarına belirten Usta, "Dünün yanlışları bugünün engelleri olarak karşımızda. Ama yılmayacağız. Daha çok çalışıp başaracağız” dedi.

Trabzonspor’un daha da büyüyeceğini kaydeden Başkan Muharrem Usta, “Bu yüzden herkesin omuz vermesi, elini taşın altına koyması gerekiyor. Bütün camianın kulübüne sahip çıkması gerekiyor. Bu kapsamda Trabzonspor Divan Kurulu ve diğer kurullarımızla birlikte cuma günü bir araya geleceğim. Birlik ve beraberliğe fazlaca ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde herkesin Trabzonspor’a sahip çıkması çok önemli” ifadelerini kullandı.