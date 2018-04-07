Muharrem Usta gözyaşlarını tutamadı

Maç sonrası bordo-mavili oyuncuların başkan Usta`ya el sallayarak veda etmeleri sırasında duygusal anlar yaşandı.Spor Toto Süper Lig`in 28. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor`u 4-0 mağlup etti.

Trabzonspor`daki görevine yarın yapılacak olan kongreyle birlikte veda edecek olan Muharrem Usta, elde edilen farklı galibiyetin ardından bordo-mavili futbolcuların el sallayarak veda etmeleri sırasında duygusal anlar yaşandı.

Göz yaşlarını tutamayan Muharrem Usta`yı, başkan adayı Ahmet Ağaoğlu ve yönetici arkadaşları teselli etti.

Kısa bir süre koltukta oturan Usta, daha sonra yönetici arkadaşlarıyla birlikte kendisine ayrılan bölümden ayrıldı.



