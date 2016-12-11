Trabzonspor 71. Genel Kurulu'nda üyelere dağıtılan 44. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda Başkan Muharrem Usta'nın yer alan yazısında, bu ay itibariyle bir yıllık görev sürelerini doldurduklarını belirterek, "Yeniden yapılanma şiarıyla çıktığımız bu uzun ve çetin yolculukta, ısrar ve inatla, 'Her şey Trabzonspor için' demeye devam ediyoruz. Evet, takımımız şu ana kadar hiçbirimizi mutlu etmiyor ve şanlı renklerimize uyumsuz bir performans sergiliyor. Yaşanan bu tablo nedeniyle sizler gibi bizler de çok üzgünüz. Ancak bu düzeltilemeyecek bir durum değildir. Nasıl ki, göreve geldiğimiz günden bu yana gece gündüz çalışıyor ve kulübümüzü yeniden o eski günlerine geri döndürmek amacıyla gayret gösteriyor isek, takımımızın kötü gidişatını düzeltmek için de daha fazla mesai harcayacağız ve yeniden ayağa kalkacağız. Bizler buna inanıyoruz ve siz değerli camiamızdan da aynı inancı taşımasını rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Sınırlı kaynaklarla iyi bir takım kurmaya çalıştık"

Usta, sınırlı kaynaklarla iyi bir takım kurmak ve ekonomik yapıyı toparlamak için çok çalıştıklarını belirterek, "Şu bir gerçek ki, sportif alanda istediğimiz noktada olamamamızın diğer alanlarda kaydettiğimiz ilerlemeleri, başarıları gölgelemesine izin vermemeliyiz. Göreve geldiğimiz 6 Aralık 2015 tarihinden bu yana geçen zaman zarfında, gerek sınırlı kaynaklarla iyi bir takım kurmak, gerekse de kötü durumda devraldığımız ekonomik ve kurumsal yapıyı toparlamak için çok çalıştık. Karşımızda aşılmaz olmasa da bizi manen ve madden zorlayan bir dizi engel vardı. Kulübü icra dosyalarından kurtarmak bile ciddi bir mesai ve kaynak gerektiren bir işti. Çok şükür temizlemeyi başardık" diye konuştu.

"UEFA sürecini atlattık"

UEFA’nın Finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında yürüttükleri çalışmalarla men cezası almaktan kurtulduklarını ifade eden Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemin en önemli konularından biri de hiç şüphesiz UEFA’nın Finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında kulübümüzün futbolcu giderlerinin gelirlerimizin çok çok üzerinde olması nedeniyle olası alacağımız men cezasıydı. Haliyle UEFA’nın FFP çalışmalarına ağırlık verdik. Kulübümüzün içinde bulunduğu durum ve yeniden yapılanma planımız UEFA yetkilileri ile paylaşıldı. UEFA yetkililerinin şimdiye dek bu yönde yaptığımız çalmalara ve yapacaklarımıza ilişkin planımıza güvence duyması sayesinde men cezası alma ihtimalinden kurtularak bu süreci de atlattık."

"Futbolcu kadrosunun yıllık 150 milyon TL olan giderini 70 milyona düşürdük

Bordo-mavili takımın başkanı, futbolcu giderlerinin yıllık 150 milyon civarında olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"70 milyon seviyelerine indirdik. Zor bir transfer sürecinin sonunda bu kadronun tasfiyesini büyük oranda gerçekleştirerek önemli adımlar attık. Ekibe genç ve yetenekli futbolcular katarak yeni hocamızla beraber yeni bir takım oluşturduk. Fakat şunu da unutmamak gerekir ki bu dönüşümü yaparken her adımımızı UEFA’nın Finansal Fair Play (FFP) şartları gereği, futbolcu giderlerini yukarıda belirttiğim seviyeye indirerek ve satmadan futbolcu alamayacağımız gerçekleri altında kısıtlı bütçe bilinci ile sağlamak durumunda kaldık."

"Akyazı'nın isim hakkı için taraftarımızın memnun kalacağı anlaşmaya yakınız"

Yalnızca Trabzonspor için değil, Türk futbolu için de emsal teşkil eden sponsorluk anlaşmalarına imza attıklarını vurgulayan Usta, sözlerini şöyle tamamladı:

"QNB göğüs sponsorluğu, Turkcell ile 61cell projesi yapılan anlaşmalardan bazılarıydı. Ayrıca Akyazı’da çok yakın bir tarihte açılışını yapacağımız yeni stadyumumuzun isim hakkıyla ilgili de taraftarlarımıza memnun edecek bir anlaşmanın eşiğinde bulunuyoruz. Bunların yanı sıra loca ve kombine satışlarına ağırlık verdik. Ve Kartal Tesislerimiz.. İstanbul'da çok önemli bir lokasyon üzerinde yer alan bu tesislerimizle de kulübümüze önemli bir gelir sağlamayı hedefliyoruz. Bu konuda camiamızdan destek bekliyoruz. Yönetim kurulu üyeleri olarak, kulübümüze yeni gelir kaynaklar yaratmak için büyük bir mesai harcamaya devam ediyoruz. Bizler bir ekip olarak, camiamızın birlik ve beraberliği, toplumsal itibarımızın yeniden düzeltilmesi için bir dizi çalışmayı eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Camiamızın önde gelen isimleriyle sürekli fikir alışverişinde bulunduk, bulunuyoruz" ifadelerini kullandı

"Kan emicilere bu ülkeyi yedirtmeyiz"

Öte yandan Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, kendisine ait Twitter hesabından, dün akşam Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından yapılan terör saldırısını kınayarak, "Biz bir milletiz. Teröre... Darbeye... Jeopolitik kan emicilere bu ülkeyi yedirtmeyiz. Şehitlerimize rahmet,yaralılarımıza şifa dilerim" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin

TRABZON