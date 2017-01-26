Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta Mehmet Ekici transferi ile ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Usta, "Kulüp olarak Beşiktaş'la Mehmet Ekici konusunda anlaştım." dedi.

BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTIK

Başkan Usta "Şu an açıklıyorum. Kulüp olarak Beşiktaş'la Mehmet Ekici konusunda anlaştım. Ailesine de sesleniyorum, Fenerbahçe ile aramızda Mehmet Ekici yüzünden yeni bir polemik oluşmasına sebep olmayın.Örnek veriyorum: Şenol Güneş her maç sonu 'Eren Derdiyok'u istiyorum' dese, bu olacak iş mi? Böyle olmaz, yakışmıyor.Mehmet konusunu artık kapatalım. Ben zaten Fenerbahçe'ye konuyla ilgili haber gönderdim.Mehmet Ekici, Beşiktaş'la anlaşırsa gider, anlaşmazsa oynayamaz. Onun yokluğunda Yusuf Yazıcı'yı kazandık.Ailesi 'gerekirse sezon sonuna kadar kadro dışı kalmaya razıyız' dediler. Akılla izah edemiyorum bu durumu. Mehmet işi bize bırakmışken, Fenerbahçe ile anlaştım demesi işi bozdu. Mehmet işi bozdu, açık ve net. Dursun Özbek'e şunu söyledim; 'Sayın başkan, Mehmet konusu kulüplerin arasını açacak bir konu, G.Saray girmesin işe' dedim. Dursun başkana teşekkür ediyorum, Mehmet Ekici konusuna girmedi " ifadelerini kullandı.