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Muharrem Usta: 'Şov peşinde değiliz'

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, asla şov peşinde olmadıklarının belirterek, haklı oldukları dava için CAS'ta olduklarını söyledi.

Muharrem Usta: Şov peşinde değiliz

18 Kasım 2016 19:47

3 Temmuz 2011'de başlayan şike davasına ilişkin haklarının verilmediği gerekçesiyle CAS'a başvuran Trabzonspor Kulübü'nün yöneticileri ve avukatlar, İsviçre'nin Lozan kentindeki duruşmaya katılarak sunum yaptı. Futbolda 2010-2011 sezonuna ilişkin şike davasıyla ilgili UEFA'ya yaptığı itirazdan olumlu sonuç alamayan ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvuran Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Muharrem Usta ve yöneticilerden oluşan heyet, Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakkındaki şikayet başvurusu kapsamında, CAS yetkilileri ile bir araya gelerek sunum yaptı. Bordo-mavili kulübün İsviçre'deki ve Türkiye'deki avukatları da duruşmada hazır bulunurken, başkan Muharrem Usta, yöneticiler ve avukatlar sunum sonrası açıklama yaptılar.

Usta: "Asla ve asla şov peşinde değiliz"
Trabzonsor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Trabzonspor'un haklı bir davası için buruda olduklarını belirterek, "Asla ve asla Trabzonspor camiası şov peşinde değil. Haklı olduğumuz bir dava için buradayız. Bundan sonra en ciddi şekilde takip etme ve camiamızın beklentisiyle örtüşen düzeyde kararlı duruşumuz olacak. Yakışanı bu. Hak arayışı insanların en doğal peşinden koşması süreçtir. Tüm Trabzonsporlular şundan emin olsun. En güçlü, en itinalı şekilde bu sürecin takipçisi olacağız" dedi.

"Avrupa'da şike var mı yok mu konusu kapandı"
Avrupa'da şike var mı yok mu konusunun kapandığını belirten Usta,"Ben de duruşmada şuna şahit oldum ki, burada Avrupa’da şike var mı yok mu konusu kapandı. Herkes şikeyle ilgili vardır diye mutabakat sağladı. Cezalarını verdik diyorlar. Madem şike var, cezalarını verdiniz. Neden Ulusal düzeyde Türkiye'de bunun gerekleri uygulamadı. Haliyle UEFA bu yaptırımları uygulaması gerekirken uygulamadığı için CAS'a geldik. Hem buradaki avukatlarımız, hem de Türkiye’deki ekibimiz çok iyi hazırlandı. UEFA, TFF, Fenerbahçe, Trabzonpor CAS’ın huzurundaydı. Bir kulüp başkanı ve yönetimi olarak bence göğsümüzü kabartacak şekilde çalışma yapıldı. İtinalı, ses tonuyla, duruşla davranışla çok iyi tablo burada gördük. Ümit ederiz ki CAS bu işe olması gerektiği şekliyle el atar. Beklentimiz olan sonucu, Trabzonspor’un haklarını alması gereken sonuca hep birlikte ulaşırız" dedi.

Usta, Trabzonspor olarak yapmaları gerekenlerin çok net olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Biz kararlı itinalı, sağlıklı bir şekilde çok çalışarak kenetlenerek bu yolculuğu sonuca kadar taşımak zorundayız. Karar ne çıkarsa çıksın, doğrusunu sonuna kadar en iyi şekilde yapabilmektir. Trabzonsporluların gurur duyacakları, kendi içlerinden çıkan heyet var. Onlarla bundan sonrasını daha iyi taşıyacağız. Tüm camiamızla birlikte, bu davanın iyi takip edildiği noktada endişeleri olmasın.”

Erdem Egemen: "Biz dilerdik ki hak ve adalet Türkiye'de yerini bulsun"
Trabzonspor Avukatlarından Ali Rıza Egemen, Trabzonspor ve Trabzonspor camiası kulübün misyonuna uygun hareket ettiğini belirterek, "Genel olarak ifade etmek gerekir ki Trabzonspor ve Trabzonspor camiası kulübün misyonuna uygun olarak ülke için iyi olanı, haklı olanı aramak adına mücadelesine devam ediyor. Biz isterdik ki hak ve adalet Türkiye’de yerini bulsun. Dönemin şartları bizi bu noktaya getirdi. Kararın açıklanması belirli süre alacak. Türkiye’de bize verilen fotoğrafla burada verilen manzara apayrı. Buradaki kurumlar şikenin varlığı yokluğunu tartışmıyor. Bu CAS kararıyla sona erdi. Duruşma akışında dile getirildiği üzere UEFA ve federasyon da şikenin varlığı yokluğu konusuna yoğunlaşmış değiller. Hem UEFA hem de federasyon şikenin yapıldığı ve bunun kararın kendi talimatlarıyla verildiğini söylüyorlar. Bundan sonra kararı CAS heyeti oluşturacaktır. Umarım olumlu ve iyi bir karar olur” dedi. 

Etiketler: Muharrem Usta, Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta


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