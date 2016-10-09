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Muharrem Usta, taraftara seslendi

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Akhisar Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya taraftarların, takımlarına sahip çıkma maçı olarak görmelerini istediklerini söyledi.

Muharrem Usta, taraftara seslendi

09 Ekim 2016 15:09

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Trabzonspor'da kulüp başkanı Muharrem Usta, taraftarlara seslendi. Kulüp olarak zor günlerden geçtiklerini belirten Usta, taraftarların kötü günde takımına sahip çıkmasını istedi. 16 Ekim Pazar günü Akhisar Belediyespor ile Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynayacakları karşılaşmanın bu sezonki ilk cezasız müsabakaları olacaklarını hatırlatan Usta, "Takıma şunu dememeliyiz. Önce oynayın, ayağa kalkın, aslanlar gibi muhteşem bir takım olun, biz de sizin yanınızdayız. Taraftarların Akhisar Belediyespor ile oynanacak olan maçı Trabzonspor'a sahip çıkma maçı olarak görmesi lazım. Çünkü bu takım ne benim ne de bir başkasının. Bu takım milyonların takımı. Mutlu olalım istiyorsak kötü gününde bu takım sahip çıkmak bizim sorumluluğumuzdur" dedi.

"Futbolcularımız, taraftarının arkasında durduğu bir Trabzonspor'u çok istiyor"
Futbolcuların, taraftarların arkalarında durduğu bir Trabzonspor istediğini belirten Usta, "Oyuncularımızla görüşüyorum. Futbolcularımız taraftarının arkasında durduğu bir Trabzonspor'u çok istiyorlar. Hata yaptıklarını ve çok kötü durumda olduklarını biliyorlar. Ama onlarla dirileceklerini biliyorlar. Taraftarlarımız pazar günü onlara bir sürpriz yapalım ve hiç bir şey yokmuş gibi bağrımıza basalım. Trabzonspor'un geleceği adına bugün yaşanan olumsuzlukları görmezden gelerek onlara hep birlikte sahip çıkalım. Gerçekten onlar buna muhtaçlar. Bence Akhisar maçında sahaya çıkan, ısınmaya çıkan her oyuncu taraftarın sinyaline bakacaktır. Buna ihtiyaçları var. Bunu onlardan esirgemeyelim" ifadelerini kullandı.

"Futbolculara borcumuz yok"
Futbolcuların alınan başarısız saha sonuçları nedeniyle yönetime karşı mahcup olduklarını belirten Usta, "Trabzonspor'daki hiç bir oyuncuya tarihi geçmiş bir lira borcumuz yok. Gününü geçirmeden ödemelerini yapıyoruz. Ayın 15'nde ödememiz var ve hazırlığımızı yaptık. Geciktirmeden bu ödememizi de yapacağız. Trabzonspor ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçiriyor. Sahada bu ay futbolcular dahil ödememiz 35 milyon, bunlar ufak rakamlar değil. Trabzonspor'un bu seneki ana para ve faiz ödemesi 95 milyon. Ekonomisi düzgün olan herhangi büyük bir kulüp var mıdır ki sportif olarak başarısız olsun. Ekonomisi düzgün olup da bir noktaya giderken düşüp kalkmasını bilen büyük kulüpler vardır. Bunu bütün kulüpler yaşıyor. Biz de bunu yaşıyoruz. Ekonomik tarafta istikrar var ise sportif tarafta düzelecektir. Bunu merak etmesinler. Onlar kadar biz de üzülüyoruz. Bizim canımızda yanıyor. Bunu bilmelerini istiyorum. Önemli olan takıma kötü gününde sahip çıkmaktır. Eninde sonunda muhteşem zaferleri yaşayan Trabzonspor'u yeniden göreceğiz" ifadelerini kullandı. 

Gökmen Şahin 

Etiketler: Akhisar Belediyespor maçı, taraftara seslendi, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta


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