Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, içinde bulundukları durumu kendisine ait twitter hesabından 10 maddelik başlıklar halinde açıkladı.

Usta’nın başlıkları şu şekilde:

“1-En çok da içinde yaşayan birisi olarak ben üzülebilirim takımımızın sportif alandaki durumuna. Ancak; hiç bir şey sebepsiz ortaya çıkmaz.

2- Maalesef ekonomik sorunlar daha çok uzun süre yoluna girecek gibi durmuyor. Kara delik, kulübün geleceğini acımasızca yutuyor ve öğütüyor.

3-Takımın üst düzeyde yarışabilir olması için öz güven yükselmesine ve 2-3 transfer döneminde nokta atışı 6-7 net oyuncuya ihtiyacımız var.

4- Ya günlük kararlarla avunup, avutacağız ya da kızılcık şerbeti içip her tür eleştiriyi sineye çekerek iş planına göre yürüyeceğiz.

5-Üzgünüz çünkü, borçlardan dolayı sadece döviz kurunun yükselmesinin kulübümüze etkisi yaklaşık 40 milyon (Trilyon) civarında olmuş.

6-Tüm sıkıntılara rağmen devre arasında 2-4 iyi transferle sportif alanda da bir iyileşme tabi ki olacaktır. Ama ne yazık ki yolumuz uzun.

7-Stadın açılması da ikinci devreye pozitif etki yapacaktır. Özetle, her şeyin farkındayız ama maalesef camia olarak bu bedeli ödeyeceğiz.

8-Herkes inansın ki çok üzgünüz ama ne yapacağımızı biliyoruz. O güzel günleri tekrar görmek istiyorsak. ’Kırmayalım, cesaret verelim’.

9-Son söz. ağır hasarlı, engebeli uzun bir yoldayız. Zor olacak hem de çok zor. Bizim için de herkes içinde. Ama olsun sizinle başaracağız.

10-Kulüp tarihinin en zor döneminden geçiyoruz. Kulübüm için ne yapabilirim diyen herkesi düşünmeye davet ediyorum. Gün harman olma günüdür"

Gökmen Şahin

