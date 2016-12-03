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Muharrem Usta’dan 10 madde!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, ekonomik sorunların daha uzun bir süre yoluna girecek gibi durmadığını belirterek, "Kara delik, kulübün geleceğini acımasızca yutuyor ve öğütüyor“ dedi.

Muharrem Ustadan 10 madde!

03 Aralık 2016 10:40

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, içinde bulundukları durumu kendisine ait twitter hesabından 10 maddelik başlıklar halinde açıkladı.

Usta’nın başlıkları şu şekilde:

“1-En çok da içinde yaşayan birisi olarak ben üzülebilirim takımımızın sportif alandaki durumuna. Ancak; hiç bir şey sebepsiz ortaya çıkmaz.

2- Maalesef ekonomik sorunlar daha çok uzun süre yoluna girecek gibi durmuyor. Kara delik, kulübün geleceğini acımasızca yutuyor ve öğütüyor.

3-Takımın üst düzeyde yarışabilir olması için öz güven yükselmesine ve 2-3 transfer döneminde nokta atışı 6-7 net oyuncuya ihtiyacımız var.

4- Ya günlük kararlarla avunup, avutacağız ya da kızılcık şerbeti içip her tür eleştiriyi sineye çekerek iş planına göre yürüyeceğiz.

5-Üzgünüz çünkü, borçlardan dolayı sadece döviz kurunun yükselmesinin kulübümüze etkisi yaklaşık 40 milyon (Trilyon) civarında olmuş.

6-Tüm sıkıntılara rağmen devre arasında 2-4 iyi transferle sportif alanda da bir iyileşme tabi ki olacaktır. Ama ne yazık ki yolumuz uzun.

7-Stadın açılması da ikinci devreye pozitif etki yapacaktır. Özetle, her şeyin farkındayız ama maalesef camia olarak bu bedeli ödeyeceğiz.

8-Herkes inansın ki çok üzgünüz ama ne yapacağımızı biliyoruz. O güzel günleri tekrar görmek istiyorsak. ’Kırmayalım, cesaret verelim’.

9-Son söz. ağır hasarlı, engebeli uzun bir yoldayız. Zor olacak hem de çok zor. Bizim için de herkes içinde. Ama olsun sizinle başaracağız.

10-Kulüp tarihinin en zor döneminden geçiyoruz. Kulübüm için ne yapabilirim diyen herkesi düşünmeye davet ediyorum. Gün harman olma günüdür"

Gökmen Şahin
 

Etiketler: Muharrem Usta, Trabzonspor


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