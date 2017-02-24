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Muharrem Usta'dan 900 TL'lik bilet yorumu

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Konyaspor'un Trabzonspor taraftarlarına uygulamaya karar verdiği 900 TL'lik bilet uygulamasını düzelteceğine inandığını söyledi.


24 Şubat 2017 16:29

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Atiker Konyaspor'a konuk olacak. Konyaspor mücadeleye saha kapama cezası nedeniyle seyircisiz çıkacakken, yeşil-beyazlı yönetim Trabzonspor taraftarlarının maç biletlerinin 900 TL'den satılacağını duyurdu.

900 TL'lik bilet uygulamasını sosyal medya hesabından değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Muharrem Usta, "Konyaspor 900 TL'lik bilet fiyatını düzeltecektir. Sporun gençlere örnek olacak dostluk kapılarını sonuna kadar aralaması dileğiyle..." ifadelerini kullandı. 

Etiketler: 900 TL'lik bileti, Muharrem Usta


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