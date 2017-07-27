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Muharrem Usta'ya büyük destek

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta'yı, protesto etmek isteyen kişi veya kişiler tarafından asılan pankart büyük tepki topladı. Başkan Usta'ya destek mesajları yağarken, pankartı asanların ve arkasındaki güçlerin bir an önce ortaya çıkartılarak deşifre edilmeleri istendi.

Muharrem Ustaya büyük destek

27 Temmuz 2017 10:36

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'yı protesto etmek isteyen kişi veya kişiler tarafından Usta'nın sahibi olduğu hastanenin önüne asılan pankart büyük bir tepki topladı. Üzerinde Usta'nın fotoğrafıyla birlikte "Yalanın batsın yalancısın" sözleri bulunan pankartı kimlerin astığı ise henüz tespit edilemedi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan pankart bordo-mavili taraftarların büyük tepkisini çekti. Yapanların bir an önce deşifre edilmesi istenirken, sosyal medya üzerinden de bordo-mavili taraftarlar Muharrem Usta'ya büyük destek verdi.

Yapılan eylemin Trabzonspor'a zarar verdiği savunulurken, sivil toplum kuruluşlarının da bu yapılan eyleme tepki vermek için bir araya gelecekleri öğrenildi. 

Gökmen Şahin

Etiketler: destek, Muharrem Usta


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