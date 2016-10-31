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Mühendis gelin lüks otomobili bırakıp deveye bindi

Aydın Efeler ilçesinde genç kızlar asırlık geleneklerle gelin gitmeye başladı. Eskiden gelin arabası olarak lüks otomobil bulmakta zorlanan damat adayları şimdi de gelin atı ve gelin devesi bulmakta zorlanmaya başladılar.

Mühendis gelin lüks otomobili bırakıp deveye bindi

31 Ekim 2016 08:15

Hafta sonu Aydın Efeler’de yapılan düğünde mühendis bir gelin lüks otomobil yerine deve isteyince damat ve yakınları uzun süre deve hazırlamak zorunda kaldı. Gelin Işıklı Mahallesi’nden Arapkuyusu’na kadar dev sırtında davul zurna eşliğinde gitti.

Aydın’da şehir plancısı ve Şehir Plancıları Odası Aydın Temsilcisi Melis Gürcüoğlu, emlakçı Sadık Yörük ile muhteşem bir düğün ile dünya evine girdi. Aylar öncesinden düğün hazırlıklarına başlayan Damat Sadık Yörük ve yakınları son dakika gelinin ilginç talebi karşısında koşuşturmaca yaşadılar. Baba evinden lüks otomobille değil Yörük geleneklerine uygun olarak deve ile ayrılmak isteyen gelin otomobile binmeyince köyden deve ayarlandı. Damat Sadık Yörük bu defa takım elbiselerini çıkarıp efe kıyafetlerini giyerek süslenmiş deve ile gelinin evine geldi.

Bu defa hiç naz yapmadan deveye binen mühendis gelin Melis Gürcüoğlu Yörük Işıklı’dan Arapkuyusu’na kadar davul zurna eşliğinde deve sırtında gelin gitti. Damat Sadık Yörük de Yörük geleneklerine göre gelini alıp mutluluğunu perçinledi.  

Etiketler: aydın, deve, mühendis gelin


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