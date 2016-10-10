Yerden yüksekliği yaklaşık 350 metre olan tek bir kaya parçası üzerine kurulu Yeni Kale, savunma, haberleşme ve lojistik bakımından mühendislik harikası olarak adından söz ettiriyor. Kalede 300 tonluk su deposu niteliğinde sarnıç bulunuyor. Savaş esnasında okçulara ait özel bölümler, haberleşmede kullanılan güvercinliklerin yanı sıra gizli su yolu bulunuyor. Kommageneliler tarafından yapılan, Selçuklular, Roma ve Memlüklüler döneminde kullanılan Yeni Kale içinde çarşı, cami, zindan, su yolları, güvercinlik kalıntıları ve kitabeler bulunuyor.

Üç aşamalı olarak restorasyonu yapılması planlanan kalede 2. etap da tamamlandı. İkinci etap restorasyon çalışmalarında yıkılan duvarlar ve tavanlar temizlendikçe yeni odalar ortaya çıktı. Daha önce içerisi toprakla dolu olan ve görülmeyen 3 yeni oda ortaya çıktı. 3. etap restorasyon çalışmalarının yapılmasıyla, kale eski ihtişamına kavuşacak. Turistler kalenin ziyarete açılmasını bekliyor.

Yeni Kale'nin ilginç mimarisi ve savunma teknikleriyle bir mühendislik harikası olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, dünyadaki ender kalelerden biri olduğunu kaydetti. Ekinci, “Burası hakikaten savunma tekniğinin en ince noktalarına kadar düşünüldüğü, haberleşme ve lojistik destek açısından en ince detaylara kadar mimari olarak tasarlanmış bir kaledir. Kale zamana bağlı nedenlerden dolayı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. 2009 yılında buranın restitüsyon ve restorasyon projelerini Kültür Turizm Bakanlığının yardımcılığı ile hazırlattık. Aynı yıl Koruma Kurulu tarafından kabul edildi. Daha sonra finansman arayışlarımız başladı. Buranın röleve restitüsyon ve restorasyon projeleri buranın restorasyonunun yapılmasını üç aşamada öneriyordu. Birinci ve ikince aşama restorasyon yapılarak bitirildi. Birinci aşama restorasyonun tamamı Kültür ve Turizm Bakanlığının finansman kaynaklarıyla yapıldı. İkinci aşamada ise İpekyolu Kalkınma Ajansı’na Kültür Turizm Müdürlüğünce hazırlanmış olan bir proje neticesinde kabul edildi. Kısmi finansman desteği İpekyolu Kalkınma Ajansından ve geriye kalan kısmı ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca finanse edilerek ikinci aşama restorasyonda bu yıl bitirildi. Şuanda ziyaretçiye açılabilecek duruma getirildi” dedi.

Ahmet Arslantaş