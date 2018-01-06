Mühimmat depo patlamasının 3. duruşması 8 Ocak'da yapılacak

2012 yılında Afyonkarahisar Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası 4. Mühimmat Bölge Komutanlığı 41. Mühimmat Bölük Komutanlığı’nda yer alan 32 numaralı “iglo” tipi cephanelikte meydana gelen patlamada 25 asker şehit olurken çok sayıda asker ve sivil vatandaş da yaralandı. Olayla ilgili açılan dava yaklaşık 5 yıl Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde görülmüş, ancak herhangi bir karar çıkmamıştı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası askeri mahkemelerin, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılmasından dolayı dava Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Daha önce 2 duruşma yapılan davada 3. duruşma ise 8 Ocak Pazartesi saat 09.30’da yapılacak. Duruşmaya çok sayıda şehit ailesi ve avukatlarının katılması bekleniyor.

Gökten Ceylan - Hayati Kanat