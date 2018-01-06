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Mühimmat depo patlamasının 3. duruşması 8 Ocak'da yapılacak

Afyonkarahisar’da 2012 yılında meydana gelen ve 25 askerin şehit olduğu mühimmat depo patlaması davasının 3. duruşması 8 Ocak Pazartesi günü gürülecek.

Mühimmat depo patlamasının 3. duruşması 8 Ocakda yapılacak

06 Ocak 2018 14:22

2012 yılında Afyonkarahisar Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası 4. Mühimmat Bölge Komutanlığı 41. Mühimmat Bölük Komutanlığı’nda yer alan 32 numaralı “iglo” tipi cephanelikte meydana gelen patlamada 25 asker şehit olurken çok sayıda asker ve sivil vatandaş da yaralandı. Olayla ilgili açılan dava yaklaşık 5 yıl Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde görülmüş, ancak herhangi bir karar çıkmamıştı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası askeri mahkemelerin, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılmasından dolayı dava Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Daha önce 2 duruşma yapılan davada 3. duruşma ise 8 Ocak Pazartesi saat 09.30’da yapılacak. Duruşmaya çok sayıda şehit ailesi ve avukatlarının katılması bekleniyor. 

Gökten Ceylan - Hayati Kanat

Etiketler: Afyonkarahisar, Mühimmat depo patlaması

 

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