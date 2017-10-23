Mühimmat deposu patlaması davası yeniden

2012 yılında Afyonkarahisar Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası 4. Mühimmat Bölge Komutanlığı 41. Mühimmat Bölük Komutanlığı’nda yer alan 32 numaralı “iglo” tipi cephanelikte meydana gelen patlamada 25 asker şehit olurken çok sayıda asker ve sivil vatandaş da yaralanmıştı. Olayla ilgili açılan dava yaklaşık 5 yıl Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde görülmüş ancak herhangi bir sonuç çıkmamıştı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası askeri mahkemelerin, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılmasından dolayı dava Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmişti. Davanın ilk duruşması ise 24 Ekim Salı (yarın) yapılacak. Saat 09.00’da yapılacak duruşmaya çok sayıda şehit ailesi ve avukatlarının katılması bekleniyor.

Dava ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan şehit Tolga Taştan’ın babası ve aynı zamanda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi 2. Başkanı Ali Taştan adaletin artık tecelli etmesini beklediklerini ifade etti.

“ARTIK BİZLER SİVİL MAHKEMEDE HESAP SORULMASINI BEKLİYORUZ”

Taştan, 5 yıl boyunca adaletin tecelli etmesi için mücadele verdikleri askeri mahkemelerde sonuç alınamadığını hatırlatarak, bundan sonraki süreçte adaletin yerini bulması için sivil mahkemeden umutlu olduklarını belirtti. Askeri mahkemelerde görülen duruşmalarda sanıkların bir çok duruşmaya dahi katılmadıklarını ve bunun da kendilerini ziyadesi ile üzdüğü dile getiren Taştan, “Askeri mahkemede sanki sanıklar bizlerdik. Öyle ki davanın sanıklarının bir çoğu bazen duruşmalara dahi gelmiyorlardı. Bizler şehit aileleri olarak bu ülkede adaletin olduğunu ve sivil mahkemede de adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Biz olayda şehit olan 25 evladımızın, canımızın hakkını arıyoruz. Bunun yanında devletin orada 25 tona yakın mühimmatının patladığı söyleniyor bunun hesabının sorulmasını istiyoruz ve diyoruz ki, bunun hiç mi sorumlusu yok? Kısacası artık bizler sivil mahkemede sorumlulardan hesap sorulmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Gökten Ceylan