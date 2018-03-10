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Mühreyle ördek avlayan avcıya 10 bin lira ceza

Bursa’da kaçak avlananlara ceza yağıyor.

Mühreyle ördek avlayan avcıya 10 bin lira ceza

10 Mart 2018 11:44

Nilüfer ilçesinde yapılan kontrolde, bir şahsın mühre denilen canlı ördeklerle avlandığı tespit edildi. Şahıs, ekipleri görence av sahasında aracını bırakıp kaçtı. 12 yeşil başlı ördek ele geçirildi. Yapılan araştırmada emniyet ekipleri aracın sahibine telefonla ulaştı. Başka bir iş için orada olduğunu iddia eden şahıs suçlamaları kabul etmedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince şahsa 10 bin lira para cezası kesildi. Erkek ördekleri çekmek için kullanılan mühreler ise Karacabey Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.  

Etiketler: ceza, ördek avlama

 

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