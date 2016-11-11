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Muhsin Ertuğral, 6-1'lik yenilgi sonrası İstanbul'a kaçtı

Afrika basını, Güney Afrika ekibi Orlanda Pirates'i yöneten Muhsin Ertuğral'ın Supersport United karşısında aldıkları 6-1'lik yenilgi sonrasında İstanbul'a kaçtığını yazdı.

Muhsin Ertuğral, 6-1lik yenilgi sonrası İstanbula kaçtı

11 Kasım 2016 16:22

Türkiye'yi yıllardır yurt dışında başarıyla temsil eden Muhsin Ertuğral, son dönemde sıkıntılı günler yaşıyor. Deneyimli çalıştırıcının başında bulunduğu Güney Afrika ekibi Orlando Pırates geçtiğimiz günlerde, derbi maçta Supersport United'a 6-1 mağlup olarak tarihi bir yenilgi almıştı.

"TÜRKİYE'DE SAKLANIYOR"

Bunun üzerine görevden ayrılmaya karar veren Muhsin Ertuğral soluğu, memleketi İstanbul'da aldı. Sosyal medya hesabından, oturduğu Tarabya'dan bir fotoğraf paylaştı. Afrika basınında bunun üzerine 'Muhsin Ertuğral Supersport bozgunundan sonra Türkiye'de saklanıyor' başlığıyla haberler yayınlandı.

"OYUNCULAR MEMNUN DEĞİL"

Ayrıca hocanın takımdan ayrılma gerekçeleri masaya yatırılırken, Orlando Pırates'in içinden bir kaynağın aktardığı ifadelere yer verildi. Buna göre takımdaki bazı oyuncuların, Ertuğral'ın antrenman metotlarından memnun olmadığı ve kendilerine bunları dikte ettiği görüşünde oldukları belirtildi. Bu yüzden hocanın verdiği direktiflere bu bir grup oyuncunun bu maçta uymadıkları vurgulandı.

Onur Dinçer - Skorer

Etiketler: Muhsin Ertuğral


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