2009 yılında Kahramanmaraş’ta yaşanan helikopter kazası sonucu dönemin BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve İHA muhabiri İsmail Güneş’in de aralarında bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan davanın 11. duruşması Kahramanmaraş 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dava 23 Aralık 2016 tarihine ertelendi.

Davanın ertelenme kararının ardından adliye binası önünde basın açıklaması yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin davanın 23 Aralık 2016 tarihine ertelendiğini söyledi. Destici, “Şehit liderimiz Muhsin başkanımızın, ‘kurtuldu geliyor’ notunu buradan Kayseri ile diğer illere gönderen dönemin Kahramanmaraş istihbarat şube müdür yardımcısı Dursun Özmen’le ilgili mahkemedir. Tabi biz bu süreçlerin, mahkemelerin neticelenmesi ve olayın aydınlığa çıkmasını istiyoruz” dedi.