Diğer
Kategoriler

Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı!

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 9’uncu yılında kabri başında anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı!

25 Mart 2018 14:03

Kahramanmaraş’ta 9 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisinin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu, Tacettin Dergahı’nda bulunan kabri başında anıldı. Türkiye’nin dört bir yanından Yazıcıoğlu için gelen binlerce seveni, merhum için dua etti. Sevenleri, Tacettin Dergahı’nda Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili anılarını birbirlerine anlatırken, çok eski zamanlarda Yazıcıoğlu ile birkaç dakika sohbet etme şansını bulduğunu belirten bir seveni, Muhsin Yazıcıoğlu’nu çok sevdiğini söyledi.

“ONUNLA BULUŞMAK BÖYLE NASİP OLDU”

Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyarete gelen vatandaşlardan Rüştü Karaca, “Aynı bugün, bu zamanlar biz Fevzi Paşa’dan dönüyorduk. Akşam acı haberi duyduk ve çok üzüldük. Onunla buluşmak böyle nasip oldu. Allah gani gani rahmet eylesin” dedi.

“SEVİNCİMİZ OYDU, O DA GİTTİ”

Dua etmek için Yazıcıoğlu’nun kabri başına gelen başka bir seveni ise “Muhsin’den başka düşüncemiz yok. Üzüntümüz bu, sevincimiz oydu, o da gitti. Allah bunun hakkını yerde koymasın. Kim yaptıysa bundan beter olsun” ifadelerini kullandı.

Seyid Fatih Poyraz - Mustafa Apaydın

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç