Muhsin Yazıcıoğlu Kimdir, Nasıl Öldü? (Muhsin Yazıcıoğlu Helikopter Kazası)

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun,İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsmail Güneş ve beraberindeki 4 kişiyle birlikte helikopterle mitinge giderken Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında meydana gelen kazanın ardından aradan geçen 9 yılın ardından her sene olduğu gibi bu 25 Mart'ta da Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitleri hasretle yâd ediyor. O dönemleri hatırlamayanlar ya da olayları bir kez daha gözden geçirmek isteyenler ise Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası, Muhsin Yazıcıoğlu nasıl vefat etti, Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? gibi soruların cevaplarını arıyor. Haberimizden Muhsin Yazıcıoğlu helikopter kazası ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz...

MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Seçim çalışmaları sırasında helikopter kazası geçiren Muhsin Yazıcıoğlu fırtınalarla dolu bir hayat sürdü. Genç yaşta Ülkü Ocakları Genel Başkanı oldu. 12 Eylül döneminde idamdan hakkında şahitlik yapan kişinin olay olduğunda cezaevinde olması sayesinde kurtuldu. Yıllarca cezaevinde kaldıktan sonra Türk siyasetinin önemli liderleri arasına girdi.

Muhsin Yazıcıoğlu, 1954 yılında Sivas'ın Sarkışla ilçesi Elmalı köyünde bir çiftçi ailesinin oğlu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da yaptı.

Yüksek öğrenimini yapmak üzere 1972'de Ankara'ya geldi. Üniversite tahsilini, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tamamladı.

1968'de cemiyet (dernek) çalışmalarına başladı. Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katıldı. Ankara'ya geldikten sonra ise Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başladı. Sırasıyla, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. (1977-78).

1978'de faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneği'nin kurucu Genel Başkanı oldu. 1980 yılına kadar MHP'de Genel Başkan Müşavirliği görevinde bulundu.12 Eylül 1980'de yapılan askeri darbenin ardından, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası sanığı olarak cezaevine konuldu. 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak Cezaevi'nde kalan Muhsin Yazıcıoğlu, 7,5 yıl cezaevinde kaldığı bu davadan herhangi bir ceza almadı.

Cezaevinden çıktıktan sonra, mağdur olmuş ülkücülere ve onların ailelerine yardim amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı'nın başkanlığını yaptı.1987'de arkadaşları ile birlikte MÇP'de siyasete girdi. MÇP'de Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu.1991 genel seçimlerinde üç partinin oluşturduğu ittifak bünyesinde, milletvekili adayı oldu. "O, inançlarınızı Meclis'e taşıyacak" sloganıyla, Sivas'tan milletvekili seçildi.1992 yılı Temmuz ayında, "içinde bulunduğu partinin siyasi anlayışıyla uyuşamadığı için" bir grup arkadaşı ile birlikte MÇP'den ayrıldı. 29 Ocak 1993 tarihinde Büyük Birlik Partisi kuruldu ve bu partinin Genel Başkanlığına seçildi.24 Aralık 1995'te yapılan erken genel seçimlerde ANAP-BBP ittifakından 20. Dönem Sivas milletvekili olarak, yeniden meclise girdi. 28.02.1996 tarihinde ANAP'tan istifa ederek, BBP'ye döndü.26 Nisan 1998'de yapılan 3. Büyük Kurultay'da, 8 Ekim 2000 tarihinde yapılan 4. Büyük Kurultay'da, 2 Haziran 2002 tarihinde yapılan 1. Olağanüstü Büyük Kurultay'da, 20 Temmuz 2003 tarihinde yapılan 5. Olağan Büyük Kurultay'da, 30 Nisan 2006 tarihinde yapılan 6. Olağan Büyük Kurultay'ta ve 15 Nisan 2007 2.Olağanüstü Büyük Kurultayda tekrar BBP Genel Başkanlığına seçildi.

22 Temmuz Erken Genel seçimlerinde BBP'nin seçimi protesto etmesi sebebiyle partisinden istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı olup 23. dönem milletvekiliğine seçildi. Daha sonra BBP'ye katılarak TBMM'de Büyük Birlik Partisi Sivas Milletvekili olarak BBP'yi Meclis'te temsil ettti. 19 Ağustos'ta yapılmış olan BBP'nin 3. Olağanüstü Büyük kurultayında tekrar Genel Başkan oldu.

ÇOCUKLUĞUNA AİT HİÇ FOTOĞRAFI YOK

Yazıcıoğlu kendisiyle yapılan görüşmede, çocukluğuna ait hiç fotoğrafı olmadığını söylemişti. Yazıcıoğlu, bir arkadaşanın 15 yaşında çektirdiği bir fotoğrafı kendisine hediye ettiğini anlatmıştı. Nüfus kayıtlarına göre Yazıcıoğlu, 31 Aralık 1954'te dünyaya geldiğini söyleyen Yazıcoğlu, görüşmede kendisinin bunun tam tarih olup olmadığını bilmediğini anlatmıştı.

(Muhsin Yazıcıoğlu Helikopter Kazası)

Muhsin Yazıcıoğlu, yerel seçimler öncesi partisinin Kahramanmaraş mitinginin ardından Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş Keş Dağı'na düşmesi sonucu 5 kişiyle birlikte hayatını kaybetti.Helikopterin enkazı ile Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş'in cenazesi, kazadan 48 saat sonra köylüler tarafından Keş Dağı Kuru Dere Kanlıçukur mevkisinde bulundu.Yazıcıoğlu'nun cenazesi, ölümünden 6 gün sonra 31 Mart 2009'da Kocatepe Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı. TBMM'de yapılan törene, binlerce kişi katıldı. Yazıcıoğlu'nun naaşı, vasiyeti üzerine Taceddin Dergahı'na defnedildi.Vefatının 9. yılında çeşitli etkinliklerle anılacak Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi, başta memleketi Sivas olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde cadde, park, okul, dernek ve vakıflar gibi çeşitli yerlerde yaşatılıyor

İHLAS HABER AJANSI SİVAS MUHABİRİ İSMAİL GÜNEŞ'İN ÖZGEÇMİŞİ

15 Şubat 1975 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsmail Güneş, 1994 yılında Sivas Hacı Mehmet Sabancı Lisesi'nden mezun oldu.

9 yıldır İhlas Haber Ajansı'nda Sivas muhabiri olarak görev yapan ve Yasemin Güneş ile 7 yıldır evli olan İsmail Güneş'in 5 yaşında Tuluğhan ve 3 yaşında Çağan adlı 2 oğlu bulunuyor. Meslek hayatı boyunca sayısız başarılı habere imza atan İsmail Güneş, Sarı Basın Kartı sahibiydi.

ERHAN ÜSTÜNDÜĞ'IN ÖZGEÇMİŞİ

9 Ekim 1972 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Erhan Üstündağ, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1994- 2002 yılları arasında yerel televizyon kanalarının reklam ve idari bölümlerinde görev aldı. Bir medikal şirketinin ortağı olan Üstündağ 28 Aralık 2008 tarihinde yapılan kongrede tek liste olarak girdiği seçimde BBP İl Başkanı seçildi. Meryem Üstündağ ile 7 yıldır evli olan Erhağdur olmuş ülkücülere ve onların ailelerine yan

Üstündağ'ın, Senanur Azra adında 4 yaşında bir kızı bulunuyor.

YÜKSEL YANCI'NIN GÖZGEÇMİŞİ

12 Nisan 1959'da Sivas'ın Hüklüyurt köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra kentteki Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş.'de (TÜDEMSAŞ) 25 yıl işçi olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. Pakize Yancı 24 yıldır evli olan Yüksel Yancı'nın 23 yaşında Selcan, 22 yaşında Mehmet Alper ve 14 yaşında Samet Furkan adında 3 çocuğu var. Yancı, 28 Aralık 2008 tarihinde yapılan kongre yönetime geldi.

MURAT ÇETİNKAYA'NIN ÖZGEÇMİŞİ

21 Temmuz 1968 tarihinde Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamlayan Çetinkaya, TCDD'de çalıştı, asansör teknisyenliği yaptı. Kübra Çetinkaya ile 15 yıldır evli olan Murat Çetinkaya'nın 14 yaşında Abdullah Alperen, 9 yaşında Hilal ve 2 yaşında Şevval adında 3 çocuğu var. Murat Çetinkaya, yapılacak yerel seçimlerde BBP'den Sivas Belediye Meclis üyeliğine aday gösterildi.

PİLOT KAYA İSTEKTEPE'NİN ÖZGEÇMİŞİ

Helikopterin pilotu Kaya İstektepe, 1975 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Kara kuvvetlerinden öğretmen helikopter pilotu olarak binbaşı rütbesiyle emekli olan İstektepe, emekliliğinden sonra Zorlu Holding'e ait helikopterlerle uçmaya başladı. İstektepe, son olarak Med Air'de çalışıyordu.