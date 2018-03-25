Diğer
Kategoriler

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezine alçak saldırı

Almanya’nın Kassel kentinden hizmet veren Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ve Yunus Emre Cami, bölücü terör örgütlerinin molotoflu saldırısına uğradı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezine alçak saldırı

25 Mart 2018 13:52

Farklı tarihlerde üç kez saldırıya uğrayan kültür merkezinde son saldırıda maddi hasar meydana geldi. Pazar sabahı saat 04.30 sıralarından yüzleri kar maskesiyle kapalı dört kişi, ellerindeki molotof kokteylilerini Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezine attı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Alman polisi güvenlik kamera kayıtlarını alarak faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

TÜRK TOPLUMUNA SAĞDUYU ÇAĞRISI 

Saldırıyla ilgili olarak açıklamada bulunan Kassel Muhsin Yacıoğlu Kültür Merkezi Başkanı Mustafa Koç, Saldırganların emniyet yetkililerine teslim edilen video görüntülerinden, dört kişi oldukları belirlenen faillerin bir an önce yakalanmasını istedi. Başkan Koç, "Bu tür saldırıların, günbegün artarak devam etmesi endişelerimizi arttırmaktadır. Yetkililerden daha hassas bir şekilde ivedilikle, Almanya için de artık utanç verici bir noktaya ulaşan, bu tür faili meçhul eylemlerin üzerine gitmesini bekliyoruz. Tüm Türk toplumunu, bu tür saldırılarla oluşturulmak istenen provokeye gelmemesi konusunda sağduyulu olmaya çağırıyoruz" diyerek vatandaşlarımızı sükunete davet etti. 

Mehmet Koca 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç