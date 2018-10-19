Muhtar adayının ismini duyan kamera şakası sanıyor

Gölcük'ün Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan adlı genç, siyasete erken atılma düşüncesiyle mahallesinde muhtar adayı olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ada soyada sahip olan genç, adaylık tanıtımında yaptığı ziyaretlerde ve günlük yaşantısında zaman zaman ilginç olaylar yaşadığını anlattı. Kendisini tanımayanların ismini öğrendiğinde kamera şakası yapıp yaymadığını sorduğunu anlatan Erdoğan, geçirdiği bir trafik kazasında polisin telsizden ismini anons etmeye çekindiğini dile getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan İBB Başkanı olunca adı koyuldu

Muhtar adayı olduktan sonra yaşadığı ilçede daha fazla tanınmaya ve dikkat çekmeye başladığını dile getiren Erdoğan, vatandaşlardan destek görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sene doğduğu için babası tarafından kendisine Recep Tayyip adının verildiğini söyleyen genç, eğitim hayatını tamamladıktan sonra siyasete atılmaya karar verdiğini dile getirdi.

“Küçüklüğümden beri de hep siyasete katılma isteğim vardı”

Dumlupınar Mahallesi'nde muhtar adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhurbaşkanımızın gençlere ve muhtarlarımıza verdiği önem sebebiyle bende bu yönde karar verdim. Küçüklüğümden beri de hep siyasete katılma isteğim vardı. Muhtarlıkla adım atarım diye düşündüm. Muhtar olduğum zaman, gerek belediyeyle gerek kaymakamla irtibat halinde olup mahallemizin sıkıntılarına çözüm bulacağız. Reklam ve tanıtımlarla, sosyal medya aracılığıyla kendimizi tanıtma çalışmalarımıza başladık" dedi.

"Cumhurbaşkanımızla aynı ismi taşımak gurur verici"

Katılacağı yerel seçimlerde isminin kamuoyunda etkili olacağını belirten Erdoğan, "Ülkemizin seçilen cumhurbaşkanıyla aynı ismi taşımak gurur verici. İnsanlar sıcakkanlı yaklaşıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanıyla aynı ismi taşıyoruz. Muhtarlık seçiminde katkı sağlayacağını düşünüyorum. Eğitim-öğretim hayatımda da öğretmenlerim, arkadaşlarım hep sempatiyle yaklaştılar. Öğretmenlerimiz bugüne kadar desteklerini esirgemediler" diye konuştu.

Trafik kazasında polisler ismini telsizden anons etmeye çekindi

İsim benzerliğinden dolayı yaşadığı birçok şaşırtıcı olay yaşadığını söyleyen genç muhtar adayı, "Bir restoranda yemek siparişi vermiştik. Garson isimden dolayı kamera şakası olduğunu zannedip kameralar nerede diye etrafa bakmaya başlamıştı. Kendi adım soyadım olduğunu söylediğimde çok şaşırmıştı. Geçtiğimiz sene de İzmit'ten Gölcük'e gelirken maddi hasarlı bir trafik kazası yaşadık. Hastaneye gittiğimizde polisler ismimi anons edemediklerini söylemişlerdi. Neden diye sorduğumda, ismimi anons ederse ortalığın karışacağını söyleyerek kendi şahsi telefonundan yetkilileri arayarak İzmit'te trafik kazası geçiren Recep Tayyip Erdoğan adındaki genç hastanemize geldi demişti" şeklinde konuştu.

Gölcük halkı genç Erdoğan'ı destekliyor

Çocukluğunu Dumlupınar Mahallesi'nde geçiren genç Recep Tayyip Erdoğan'ı mahalle esnafı da destekliyor. Kendilerine aday tanıtımı için gelen Erdoğan'ı sevdiklerini dile getiren esnaflar, genç muhtar adayının başarılı olması için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Son zamanlarda ortaya çıkmaya başlayan genç siyasetçilerin dikkat çekmesi gerektiğini söyleyen esnaf Halit Aydemir, "Recep arkadaşımız mahallemizde genç bir aday. Buralarda nadir görülen bir şey. Bu da bizim için bir övünç kaynağı. Kendisini yıllardır tanıyoruz, hareketleriyle, haliyle bize güven veriyor. Başarılı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Siyasete girmek için çabalıyor

Mahalle muhtarlığı seçimlerine hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan hem ismiyle hem de çalışmalarıyla dikkat çekerek Kocaeli'nin genç siyasetçileri arasına girmek için çabalıyor.

Cihan Atik-Kübra Topçuoğlu