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Muhtar sosyal medyadan imam arıyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Saraycık Köyü muhtarı Ramazan Kabakoğlu, imamı olmayan köy camisine, sosyal medya üzerinden imam aramaya başladı.

Muhtar sosyal medyadan imam arıyor

11 Ekim 2016 10:59

Caminin iki fotoğrafıyla birlikte bir mesaj yayınlayan Kabakoğlu, "Bayramiç Saraycık Köyü Camimizin imamı yoktur. Camimizin ibadet yapmaya herhangi bir engeli yoktur. Cemaati vardır. Gereğinin yapılmasını arz ederim" dedi.

Muhtar Kabakoğlu, “Eski imamımız tayin oldu gitti. Ben de o nedenle böyle bir paylaşım yaptım. Burada imkanımız da iyi. Lojmanımız var. Bir kaç tane telefon geldi. İstanbul’dan Balıkesir’den arayan oldu. Yetkililer, bu ayın 20’sine kadar imam atanacağı da bize iletti” dedi.

Bayramiç İlçe Müftülüğü yetkilileri de sosyal medyadan bu şekilde imam talebi ve atamasının mümkün olmadığını söyledi. Yetkililer, bu köy de dahil olmak üzere, imam bulunmayan köyler için atamaların yapıldığını, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle atamalarda gecikmeler olduğunu ancak 10-15 gün içerisinde, sözleşmeli imamların atandıkları köylerde göreve başlayacaklarını açıkladı.  

Sedef Topçu

Etiketler: Ramazan Kabakoğlu


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