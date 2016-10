Aşağı Argit Mahallesinde yaklaşık 40 yıldır 2 derslik okulda eğitim gören 179 öğrenci, temeli atılan okulda artık daha rahat eğitim öğretim görebilecekler. Aşağı Argit Mahalle Muhtarı Kemal Cantayan’ın bağışladığı arsada yapılan temel atma törenine İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Çelikel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, okul müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, muhtarın 8 dönüm arazisini okul yapımı için verdiğini belirterek, “Muhtarımızın ısrarlı iş takibi ve okulun bir an önce yapılması için gösterdiği çabaya karşı duyarsız kalamazdık. Nihayetinde ise bugün 12 derslik okulun ve 4 dairelik lojmanın temelinin atılmasının gururunu yaşıyoruz. Muhtarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. İşte bizim farkımız burada, AK Parti olarak bölgenin her yerine hizmeti götürerek vatandaşlarımıza en iyi hizmeti veriyoruz. Ne yazık ki, bizler bu kadar çaba göstererek getirdiğimiz hizmetler, ‘Kürt hakkını savunuyoruz’ diyenler tarafından yakılıyor. Olan yine Kürt halkımıza oluyor. En büyük zararı da yine halkımız görüyor. Biz okul yapıyoruz onlar yakıyorlar. Ama bizler yine de her hizmeti en ücrada yaşayan vatandaşlarımıza sizlerin desteğiyle götürmeye devam edeceğiz.

Dolayısıyla bu büyük hizmetin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerken, Muhtar Kemal Cantayan kardeşimizin bu duyarlı davranışından dolayı tüm eğitimciler adına kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

İki yıl önce Van’ı, Erciş’i, Muradiye’yi Kerbela’ya dönüştürenlerin olduğunu ifade eden Soğanda, “Bu memleket onlara oy verdi, ama onlar yakıp yıktılar. Milletin bayramını patlattıkları bombalarla kana bulamaya çalıştılar. Neden biliyor musunuz? Çünkü Van onlara hendek kazdırtmadı, 15 Temmuz’dan sonda terör örgütlerine gereken dersi verdi. Bayrağına, milletine, vatanına sahip çıktı. İşte bundan dolayı Van’a düşman kesildiler. Şu an devletimiz dağa yardım edenlere engel oldu. Bunlar CHP’nin 100 sene evvelki tek partili sistemine özenmişler. CHP, rejimini kurabilmek için 500 bin insanı katletti. Bunlar aynı zihniyetin mensuplarıdır” ifadelerini kullandı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Çelikel ise, ilçe böyle güzel bir eserin yapılmasının çok elzem bir durum olduğunu söyleyerek, “İlçemizde 4 okulun temel atma işlemleri gerçekleştirilecek. Ama muhtarımız bu konuda gösterdiği gayret, çaba, istek, hakikaten takdire şayandır. Hepinizin huzurunda belirtmek isterim ki aldığı bütün evrakları kendisi takip etti, kendisi götürülecek yerlere gitmesini sağladı. Bizim için her işi koşturarak yapmasının sebebi de bu saydığım 4 okuldan ilkinin temelini buraya atmamızın sebebi de muhtarımızın özveri ile çalışmasıdır. Tekrar huzurunuzda bağışladığı arsadan dolayı kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin” diye konuştu.

YApılan konuşmanın ardından okul ve lojmanların temelleri dualarla atıldı.

Seracettin Seçkin