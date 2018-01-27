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Muhtarın öldüğü haberi sosyal medyayı karıştırdı

Adıyaman’da, sosyal medya üzerinden Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu’nun öldü diye yapılan paylaşımlar sosyal medyayı karıştırdı. Öldü sanılan muhtar, sosyal medya hesabından canlı yayın yapıp, “Ben ölmedim yaşıyorum” dedi.

Muhtarın öldüğü haberi sosyal medyayı karıştırdı

27 Ocak 2018 09:21
Muhtarın öldüğü haberi sosyal medyayı karıştırdı - Tıkla İzle

Kimliği belirsiz birkaç kişi tarafından sosyal medyadan ‘Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüştür’ şeklinde paylaşımların yapılması üzerine öldü haberini görenler Muhtar Mahmut Göksu’yu aramaya başladı. Bazı vatandaşlar Muhtar Göksu’nun evine, bazı vatandaşlar ise muhtarlık bürosuna giderek baş sağlığı dileklerinde bulunmak istedi. Baş sağlığına giden vatandaşlar, karşılarında Muhtar Göksu’yu görmeleriyle büyük bir şaşkınlık ile mutluluk yaşadı.

Ölmediğini yakınlarına ve takipçilerine duyurmak isteyen Muhtar Göksu, kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak takipçilerine, “ Ben ölmedim yaşıyorum, bakın karşınızdayım” şeklinde konuşmalarda bulundu.
Öldü sanılan Muhtar Mahmut Göksu, “Sosyal medya üzerinden Eskisaray mahalle muhtarının ani bir kalp krizi sonucu öldüğümü belirtmişler. Benim bundan haberim yoktu. Telefon aramaları sıklaşınca ve arayanlar sen öldün diye söyleyince yanımdaki arkadaşlara ben öldüm mü, ben yaşıyormuyum diye sorular sordum. O aramalar esnasında ben bile kendimi öldüm sandım. Şuan çok şükür ölmedim, ayaktayım. Halen telefonlarım susmadı” dedi.

Aşırı telefon yoğunluğu sonrası sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığını söyleyen Muhtar Göksu, “Yakınlarım, arkadaşlarım ve takipçilerimin daha fazla tedirgin olmaması için sosyal medya hesabımdan canlı yayın yaptım. Beni arayanlara cevap verdiğim esnada arayan kişi ağlamaya başlıyordu. Neden ağlıyorsunuz bakın yaşıyorum ben Mahmut Göksu diyordum onlar ise bana sen öldün inanmıyoruz sana gibi cevaplar veriyordu, tek çarem canlı yayından herkese ölmediğimi ispatlamak oldu. Ölmedim yaşıyorum, ayaktayım” ifadelerini kullandı.

Muhtarlık bürosuna gelerek baş sağlığında bulunmak isteyen Adıyamanlı esnaflardan Sergen Yaşçın ise Muhtar Göksu’yu ilk gördüğünde gözlerine inanamadığını biran şaşkınlık yaşadığını belirtti. Esnaf Sergen Yalçın, “Bana gelen bir telefonda Mahmut Göksu’nun bir kalp krizi geçirdiğini ve vefat ettiğine dair bilgi üzerine bizler telaşlandık ve ayaklandı. Korktuk, çok şükür ki Mahmut Göksu ayakta ve bizlerle. O yüzden şanslıyız” şeklinde konuştu. 

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, muhtar

 

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