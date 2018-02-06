Muhtarlardan askerlik dilekçesi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde görev yapan 8 kadın muhtarın da bulunduğu 70 muhtar, Uluyol Caddesi’nde bulunan askerlik şubesine giderek askere gitmek için dilekçe verdi. Ellerinde bayraklarla askerlik şubesine gelen muhtarlar birlik beraberlik mesajı vererek asker olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Muhtarlar adına konuşan Osmangazi Muhtarlar Başkanı İdris Aydın, "Askerimizin Afrin’de yaptığı operasyona destek olmak için biz de Osmangazi muhtarları olarak askerlik şubesine gelerek dilekçe verdik. Biz devletimizin her zaman yanındayız. Burada askere gitmek için dilekçe veren muhtarların arasında bayan muhtar arkadaşlarımız da var biz göreve her zaman hazırız" dedi.

Burak Türker