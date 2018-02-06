Diğer
Kategoriler

Muhtarlardan askerlik dilekçesi

Bursa’da aralarında kadınların da bulunduğu 70 muhtar, askerlik şubesine askere gitmek için dilekçe verdi.

Muhtarlardan askerlik dilekçesi

06 Şubat 2018 16:08

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde görev yapan 8 kadın muhtarın da bulunduğu 70 muhtar, Uluyol Caddesi’nde bulunan askerlik şubesine giderek askere gitmek için dilekçe verdi. Ellerinde bayraklarla askerlik şubesine gelen muhtarlar birlik beraberlik mesajı vererek asker olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Muhtarlar adına konuşan Osmangazi Muhtarlar Başkanı İdris Aydın, "Askerimizin Afrin’de yaptığı operasyona destek olmak için biz de Osmangazi muhtarları olarak askerlik şubesine gelerek dilekçe verdik. Biz devletimizin her zaman yanındayız. Burada askere gitmek için dilekçe veren muhtarların arasında bayan muhtar arkadaşlarımız da var biz göreve her zaman hazırız" dedi.

Burak Türker 

Etiketler: askerlik dilekçesi, muhtar

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç