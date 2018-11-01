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Muhteşem İkili 1. bölüm (ilk bölüm) CANLI İZLE | MUHTEŞEM İKİLİ 2. BÖLÜM FRAGMANI | Muhteşem İkili Kanal D, Youtube İZLE

Muhteşem İkili 1. bölüm (ilk bölüm) CANLI İZLE | MUHTEŞEM İKİLİ 2. BÖLÜM FRAGMANI | Muhteşem İkili Kanal D, Youtube İZLE
Muhteşem İkili 1. bölüm (ilk bölüm) CANLI İZLE | MUHTEŞEM İKİLİ 2. BÖLÜM FRAGMANI | Muhteşem İkili Kanal D, Youtube İZLE

Muhteşem İkili 1. bölüm (ilk bölüm) CANLI İZLE | MUHTEŞEM İKİLİ 2. BÖLÜM FRAGMANI | Muhteşem İkili Kanal D, Youtube İZLE Muhteşem İkili ilk bölümüyle ekranlarda... Yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki polisi dev bir uyuşturucu baskının karşı karşıya getirmesi ve sonrasındaki olayların anlatıldığı Muhteşem İkili 2. bölüm yeni fragmanı yayınlanacak mı? Yayınlanır yayınlanmaz izleyebileceğiniz Muhteşem İkili 2. bölüm yeni fragmanı ve son bölüm izleme linkleri ve detaylar haberimizde...

Muhteşem İkili 1. bölüm (ilk bölümCANLI İZLE MUHTEŞEM İKİLİ 2. BÖLÜM FRAGMANI | Muhteşem İkili Kanal DYoutube İZLEMuhteşem İkili 1. Bölüm ile bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de başlıyor. Barca ve MKC'nin yolları bir uyuşturucu operasyonunda kesişiyor! Dizide yıllardır görüşmeyen 2 başarılı polisin yeniden biraraya gelmesi ve sonrasındaki olayların anlatıldığı dizi seyirci tarafından nasıl karşılanacak büyük merak konusu. İşte yayınlanır yayınlanmaz izleyebileceğiniz Muhteşem İkili 2. bölüm yeni fragmanı ve 1. bölüm ilk bölümde neler oldu sorusunun yanıtı...

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MUHTEŞEM İKİLİ İLK BÖLÜM (1. BÖLÜM) ÖZETİ

Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC Avrupa yakasının; herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ise Anadolu yakasının en iddialı Organize Şube komiserleridir. Tüm polis teşkilatı bilir ki bu iki adam birbirlerinden nefret eder. Geçmişten, ta polis akademisinden gelen rekabetleri bir yana, aralarındaki asıl mesele son derece duygusal ve kişisel bir meseledir. Yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan Barca ve MKC'yi, dev bir uyuşturucu baskını karşı karşıya getirir. İkili bu işin sonunda çok güçlü bir ortak düşman edinmiş olurlar. MKC ve Barca kendilerini giderek daralan bir çemberin ortasında, sevdiklerinin ve kendilerinin hayatları için mücadele ederken bulurlar.

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