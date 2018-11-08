Muhteşem İkili 2. yeni son bölüm İZLE | MUHTEŞEM İKİLİ 3. bölüm FRAGMANI | Muhteşem İkili Kanal D, Youtube İZLE. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle Muhteşem İkili start aldı. Dizi severler 3. bölüm yeni fragmanını merakla bekliyor. Yıllardır görüşmeyen 2 başarılı polisin yeniden biraraya gelmesi ve sonrasındaki olayların anlatıldığı dizi seyircinin ilgisini çekmeyi başardı. Muhteşem İkili 2. yeni son bölümde Köpek Sadri'nin ortaya çıkması ile işler iyice karışıyor. Demiray'ın intikam okları şimdi de MKC'nin üzerinde... MKC ve Barca, Demiray'ın kurduğu akıllıca tuzakla hapse girecekler. Peki ikiliyi hapishaneye girmeleriyle neler bekliyor? Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda M.Çağatay Tosun'un oturduğu Muhteşem İkili dizisinin senaryosu Başar Başaran ve Emre Özdur tarafından kaleme alınıyor. Peki Muhteşem İkili yeni son bölümde neler oldu? İşte yayınlanır yayınlanmaz izleyebileceğiniz Muhteşem İkili 3. bölüm yeni fragmanı ve son bölüm izleyebileceğiniz linkler ve ayrıntılar...

MUHTEŞEM İKİLİ 2. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muhteşem İkili soluksuz izlenecek bir bölümle ekranlara geliyor. MKC ve Barca, Demiray'ın kurduğu akıllıca tuzak sonucunda hapse girerler. İçerisi MKC ve Barca'nın tutukladıkları ve onlardan nefret eden mahkumlarla doludur. İkili hem onlara kurulan tuzağı ortaya çıkarmak ve aklanmak, hem de canlarını korumak zorundadır.

Polis okulundan hocaları meşhur Köpek Sadri'nin kaçış planının içine girmesiyle işler iyice karıştıracaktır. Sadri'nin gelişi ile Demiray'ın muhteşem ikiliye geçmişten bu yana beslediği gizli nefretin sebebi gün yüzüne çıkacaktır.

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİSİ GENEL HİKAYESİ

Muhteşem İkili dizisi genel hikayesinden bahsedecek olursak; oldukça güçlü kurgulanmış bir senaryo ile kaleme alınmış gibi görünüyor. Güçlü oyunculuklarla da tamamlandığını düşünürsek dizinin yeni sezonda üst sıralarda kendine yer edineceği söylenebilir. İşte Muhteşem İkili genel hikayesi.. Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca'nın cesareti, MKC'nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır. İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİSİ OYUNCULARI

İşte Muhteşem İkili dizisinde yer alan oyuncular; İbrahim Çelikkol (Barca), Kerem Bürsin (Mustafa Kerim Can), Özge Gürel (Nilüfer), Öykü Karayel (Yağmur), Engin Şenkan (Feridun Barca), Zafer Algöz (Yüksel), Eren Hacısalihoğlu (Demiray Hazan), Bora Koçak (Semih Karan), Sabahattin Yakut (Volkan Önder), Özbek Kaplan (Metin Meriç), Alper Baytekin (Saffet), Gökay Müftüoğlu (Hasan), Onur Ayçelik (Barbaros), Su Demirel (Yasemin), Fatih Odabaş (Mehmet Kaan Can), Erden Alkan (Sabri Hoca), Alptekin Ertürk (Bekir Hazan)

MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC Avrupa yakasının; herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ise Anadolu yakasının en iddialı Organize Şube komiserleridir. Tüm polis teşkilatı bilir ki bu iki adam birbirlerinden nefret etmemektedir. Geçmişten, ta polis akademisinden gelen rekabetleri bir yana, aralarındaki asıl mesele son derece duygusal ve kişisel bir meseledir. Yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan Barca ve MKC'yi, dev bir uyuşturucu baskını karşı karşıya getirir. İkili bu işin sonunda çok güçlü bir ortak düşman edinmiş olurlar. MKC ve Barca kendilerini giderek daralan bir çemberin ortasında, sevdiklerinin ve kendilerinin hayatları için mücadele ederken bulurlar.